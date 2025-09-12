Daugiau apie $GNZ

gAInzy kaina ($GNZ)

Neįtraukta į sąrašą

1 $GNZ į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.70%1D
USD
gAInzy ($GNZ) kainos grafikas realiu laiku
gAInzy ($GNZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02999962
$ 0.02999962$ 0.02999962

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+3.79%

+8.75%

+8.75%

gAInzy ($GNZ) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $GNZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $GNZ kaina yra $ 0.02999962, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $GNZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +3.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

gAInzy ($GNZ) rinkos informacija

$ 24.05K
$ 24.05K$ 24.05K

--
----

$ 26.72K
$ 26.72K$ 26.72K

899.79M
899.79M 899.79M

999,793,272.864296
999,793,272.864296 999,793,272.864296

Dabartinė gAInzy rinkos kapitalizacija yra $ 24.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $GNZ apyvartoje yra 899.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 999793272.864296. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.72K

gAInzy ($GNZ) kainos istorija USD

Šiandienos gAInzy kainos pokytis į USD: $ 0.
gAInzy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
gAInzy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
gAInzy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.79%
30 dienų$ 0+13.44%
60 dienų$ 0+8.03%
90 dienų$ 0--

Kas yra gAInzy ($GNZ)

gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

gAInzy ($GNZ) išteklius

Oficiali svetainė

gAInzy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos gAInzy ($GNZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų gAInzy ($GNZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes gAInzy prognozes.

Peržiūrėkite gAInzy kainos prognozę dabar!

$GNZ į vietos valiutas

gAInzy ($GNZ) Tokenomika

Supratimas apie gAInzy ($GNZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $GNZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie gAInzy ($GNZ)

Kiek gAInzy($GNZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $GNZ kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $GNZ į USD kaina?
Dabartinė $GNZ kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra gAInzy rinkos kapitalizacija?
$GNZ rinkos kapitalizacija yra $ 24.05KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $GNZ apyvartoje?
$GNZ apyvartoje yra 899.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $GNZ kaina?
$GNZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02999962USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $GNZ kaina?
$GNZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $GNZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $GNZ yra --USD.
Ar $GNZ kaina šiais metais kils?
$GNZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $GNZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
