Frontier kaina (FRONT)

1 FRONT į USD – tiesioginė kaina:

$0.129516
$0.129516
-3.70%1D
USD
Frontier (FRONT) kainos grafikas realiu laiku
Frontier (FRONT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.122852
24 val. žemiausia
$ 0.134684
24 val. aukščiausia

$ 0.122852
$ 0.134684
$ 6.71
$ 0.10662
-0.36%

-3.68%

-28.57%

-28.57%

Frontier (FRONT) realiojo laiko kaina yra $0.129604. Per pastarąsias 24 valandas FRONT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.122852 iki aukščiausios $ 0.134684 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRONT kaina yra $ 6.71, o žemiausia – $ 0.10662.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRONT per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -3.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -28.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Frontier (FRONT) rinkos informacija

$ 11.66M
--
$ 11.66M
90.00M
89,999,999.99994336
Dabartinė Frontier rinkos kapitalizacija yra $ 11.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FRONT apyvartoje yra 90.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 89999999.99994336. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.66M

Frontier (FRONT) kainos istorija USD

Šiandienos Frontier kainos pokytis į USD: $ -0.0049622759524316.
Frontier 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0427804789.
Frontier 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0463800485.
Frontier 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.05014876394625908.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0049622759524316-3.68%
30 dienų$ -0.0427804789-33.00%
60 dienų$ -0.0463800485-35.78%
90 dienų$ -0.05014876394625908-27.89%

Kas yra Frontier (FRONT)

Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more.

Frontier (FRONT) išteklius

Oficiali svetainė

Frontier kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Frontier (FRONT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Frontier (FRONT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Frontier prognozes.

Peržiūrėkite Frontier kainos prognozę dabar!

FRONT į vietos valiutas

Frontier (FRONT) Tokenomika

Supratimas apie Frontier (FRONT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FRONTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Frontier (FRONT)

Kiek Frontier(FRONT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FRONT kaina USD valiuta yra 0.129604USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FRONT į USD kaina?
Dabartinė FRONT kaina USD valiuta yra $ 0.129604. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Frontier rinkos kapitalizacija?
FRONT rinkos kapitalizacija yra $ 11.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FRONT apyvartoje?
FRONT apyvartoje yra 90.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FRONT kaina?
FRONT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.71USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FRONT kaina?
FRONT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.10662USD.
Kokia yra FRONT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FRONT yra --USD.
Ar FRONT kaina šiais metais kils?
FRONT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FRONT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.