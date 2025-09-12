Frontier (FRONT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Frontier kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FRONT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Frontier kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Frontier kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:07:24(UTC+8)

Frontier Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Frontier (FRONT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Frontier galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.137234 prekybos kainą 2025 m.

Frontier (FRONT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Frontier galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.144095 prekybos kainą 2026 m.

Frontier (FRONT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FRONT ateities kaina yra $ 0.151300 su 10.25% augimo norma.

Frontier (FRONT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FRONT ateities kaina yra $ 0.158865 su 15.76% augimo norma.

Frontier (FRONT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FRONT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.166808, o augimo norma – 21.55%.

Frontier (FRONT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FRONT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.175149, o augimo norma – 27.63%.

Frontier (FRONT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Frontier kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.285299 prekybos kainą.

Frontier (FRONT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Frontier kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.464723 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.137234
    0.00%
  • 2026
    $ 0.144095
    5.00%
  • 2027
    $ 0.151300
    10.25%
  • 2028
    $ 0.158865
    15.76%
  • 2029
    $ 0.166808
    21.55%
  • 2030
    $ 0.175149
    27.63%
  • 2031
    $ 0.183906
    34.01%
  • 2032
    $ 0.193102
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.202757
    47.75%
  • 2034
    $ 0.212894
    55.13%
  • 2035
    $ 0.223539
    62.89%
  • 2036
    $ 0.234716
    71.03%
  • 2037
    $ 0.246452
    79.59%
  • 2038
    $ 0.258775
    88.56%
  • 2039
    $ 0.271713
    97.99%
  • 2040
    $ 0.285299
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Frontier kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.137234
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.137252
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.137365
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.137797
    0.41%
Frontier (FRONT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FRONT kaina yra $0.137234. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Frontier (FRONT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FRONT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.137252. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Frontier (FRONT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FRONT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.137365. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Frontier (FRONT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FRONT kaina yra $0.137797. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Frontier kainų statistika

--

$ 12.35M
$ 12.35M$ 12.35M

90.00M
90.00M 90.00M

Naujausia FRONT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FRONT turi 90.00M apyvartą ir $ 12.35M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Frontier istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Frontier, dabartinė Frontier kaina yra 0.137234USD. Apyvartinė Frontier (FRONT) pasiūla yra 90.00M FRONT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $12,351,061.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.80%
    $ 0.007522
    $ 0.647127
    $ 0.129276
  • 7 dienos
    -13.87%
    $ -0.019044
    $ 0.546538
    $ 0.117999
  • 30 dienų
    -29.61%
    $ -0.040648
    $ 0.546538
    $ 0.117999
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Frontier kaina pasikeitė $0.007522, atspindinti 5.80% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Frontier buvo prekiaujama aukščiausia $0.546538 ir žemiausia $0.117999. Kainos pokytis buvo -13.87%. Ši naujausia tendencija parodo FRONT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Frontier įvyko -29.61%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.040648 vertę. Tai rodo, kad FRONT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Frontier (FRONT) kainų prognozės modulis?

Frontier Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FRONT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Frontier ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FRONT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Frontier kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FRONT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FRONT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Frontier potencialą.

Kodėl FRONT kainų prognozė yra svarbi?

FRONT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FRONT dabar?
Pagal jūsų prognozes, FRONT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FRONT kainų prognozė?
Remiantis Frontier (FRONT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FRONT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FRONT 2026 m.?
1 vieneto Frontier (FRONT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FRONT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FRONT kaina 2027 m.?
Frontier (FRONT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FRONT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FRONT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Frontier (FRONT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FRONT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Frontier (FRONT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FRONT 2030 m.?
1 vieneto Frontier (FRONT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FRONT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FRONT kainų prognozė 2040 metams?
Frontier (FRONT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FRONT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:07:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.