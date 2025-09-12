Frencoin kaina (FREN)
Frencoin (FREN) realiojo laiko kaina yra $0.01942675. Per pastarąsias 24 valandas FREN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01880408 iki aukščiausios $ 0.0194894 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FREN kaina yra $ 0.0208037, o žemiausia – $ 0.00869196.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FREN per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – +1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Frencoin rinkos kapitalizacija yra $ 624.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FREN apyvartoje yra 32.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 88888888.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.72M
Šiandienos Frencoin kainos pokytis į USD: $ +0.00030399.
Frencoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006929288.
Frencoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0077460979.
Frencoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00603682102947908.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00030399
|+1.59%
|30 dienų
|$ +0.0006929288
|+3.57%
|60 dienų
|$ +0.0077460979
|+39.87%
|90 dienų
|$ +0.00603682102947908
|+45.08%
Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.