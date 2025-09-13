Frencoin (FREN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Frencoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FREN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Frencoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Frencoin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:58:42(UTC+8)

Frencoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Frencoin (FREN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Frencoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.020209 prekybos kainą 2025 m.

Frencoin (FREN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Frencoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021219 prekybos kainą 2026 m.

Frencoin (FREN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FREN ateities kaina yra $ 0.022280 su 10.25% augimo norma.

Frencoin (FREN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FREN ateities kaina yra $ 0.023394 su 15.76% augimo norma.

Frencoin (FREN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FREN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.024564, o augimo norma – 21.55%.

Frencoin (FREN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FREN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.025792, o augimo norma – 27.63%.

Frencoin (FREN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Frencoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.042014 prekybos kainą.

Frencoin (FREN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Frencoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.068436 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.020209
    0.00%
  • 2026
    $ 0.021219
    5.00%
  • 2027
    $ 0.022280
    10.25%
  • 2028
    $ 0.023394
    15.76%
  • 2029
    $ 0.024564
    21.55%
  • 2030
    $ 0.025792
    27.63%
  • 2031
    $ 0.027082
    34.01%
  • 2032
    $ 0.028436
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.029858
    47.75%
  • 2034
    $ 0.031351
    55.13%
  • 2035
    $ 0.032919
    62.89%
  • 2036
    $ 0.034565
    71.03%
  • 2037
    $ 0.036293
    79.59%
  • 2038
    $ 0.038107
    88.56%
  • 2039
    $ 0.040013
    97.99%
  • 2040
    $ 0.042014
    107.89%
Trumpalaikės Frencoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.020209
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.020212
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.020228
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.020292
    0.41%
Frencoin (FREN) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma FREN kaina yra $0.020209. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Frencoin (FREN) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė FREN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.020212. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Frencoin (FREN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FREN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.020228. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Frencoin (FREN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FREN kaina yra $0.020292. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Frencoin kainų statistika

--
----

--

$ 649.72K
$ 649.72K$ 649.72K

32.18M
32.18M 32.18M

--
----

--

Naujausia FREN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FREN turi 32.18M apyvartą ir $ 649.72K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Frencoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Frencoin, dabartinė Frencoin kaina yra 0.020209USD. Apyvartinė Frencoin (FREN) pasiūla yra 32.18M FREN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $649,717.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.07%
    $ 0.000789
    $ 0.020192
    $ 0.019233
  • 7 dienos
    10.67%
    $ 0.002157
    $ 0.019937
    $ 0.018032
  • 30 dienų
    2.87%
    $ 0.000580
    $ 0.019937
    $ 0.018032
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Frencoin kaina pasikeitė $0.000789, atspindinti 4.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Frencoin buvo prekiaujama aukščiausia $0.019937 ir žemiausia $0.018032. Kainos pokytis buvo 10.67%. Ši naujausia tendencija parodo FREN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Frencoin įvyko 2.87%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000580 vertę. Tai rodo, kad FREN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Frencoin (FREN) kainų prognozės modulis?

Frencoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FREN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Frencoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FREN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Frencoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FREN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FREN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Frencoin potencialą.

Kodėl FREN kainų prognozė yra svarbi?

FREN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FREN dabar?
Pagal jūsų prognozes, FREN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FREN kainų prognozė?
Remiantis Frencoin (FREN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FREN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FREN 2026 m.?
1 vieneto Frencoin (FREN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FREN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FREN kaina 2027 m.?
Frencoin (FREN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FREN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FREN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Frencoin (FREN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FREN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Frencoin (FREN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FREN 2030 m.?
1 vieneto Frencoin (FREN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FREN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FREN kainų prognozė 2040 metams?
Frencoin (FREN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FREN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:58:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.