Floor Protocol kaina (FLC)
0.00%
+11.67%
-43.91%
-43.91%
Floor Protocol (FLC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FLC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLC kaina yra $ 0.03572394, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +11.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -43.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Floor Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 94.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLC apyvartoje yra 2.11B vienetų, o bendras kiekis siekia 25000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M
Šiandienos Floor Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Floor Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Floor Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Floor Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+11.67%
|30 dienų
|$ 0
|-50.14%
|60 dienų
|$ 0
|-43.93%
|90 dienų
|$ 0
|--
The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.
