Dabartinė tiesioginė DeAgentAI kaina šiandien yra 0.8426 USD. Stebėkite AIA tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite AIA kainų tendencijas MEXC dabar.Dabartinė tiesioginė DeAgentAI kaina šiandien yra 0.8426 USD. Stebėkite AIA tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite AIA kainų tendencijas MEXC dabar.

Daugiau apie AIA

AIA Kainos informacija

AIA Baltoji knyga

AIA Oficiali svetainė

AIA Tokenomika

AIA Kainų prognozė

AIA Istorija

AIA pirkimo vadovas

AIAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

AIA Spot

AIA USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DeAgentAI logotipas

DeAgentAI kaina(AIA)

1 AIA į USD – tiesioginė kaina:

$0.8426
$0.8426$0.8426
-2.22%1D
USD
DeAgentAI (AIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-10-19 00:38:25(UTC+8)

DeAgentAI (AIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.8109
$ 0.8109$ 0.8109
24 val. žemiausia
$ 1.231
$ 1.231$ 1.231
24 val. aukščiausia

$ 0.8109
$ 0.8109$ 0.8109

$ 1.231
$ 1.231$ 1.231

$ 3.868307895003028
$ 3.868307895003028$ 3.868307895003028

$ 0.22378684133118287
$ 0.22378684133118287$ 0.22378684133118287

-2.75%

-2.22%

+13.31%

+13.31%

DeAgentAI (AIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.8426. Per pastarąsias 24 valandas AIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8109 iki aukščiausios $ 1.231 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIA kaina yra $ 3.868307895003028, o žemiausia – $ 0.22378684133118287.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIA per pastarąją valandą pasikeitė -2.75%, per 24 valandas – -2.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeAgentAI (AIA) rinkos informacija

No.328

$ 83.84M
$ 83.84M$ 83.84M

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 842.60M
$ 842.60M$ 842.60M

99.50M
99.50M 99.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.95%

SUI

Dabartinė DeAgentAI rinkos kapitalizacija yra $ 83.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.44M. AIA apyvartoje yra 99.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 842.60M

DeAgentAI (AIA) kainos istorija USD

Stebėkite DeAgentAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.01913-2.22%
30 dienų$ +0.4563+118.12%
60 dienų$ +0.7426+742.60%
90 dienų$ +0.7426+742.60%
DeAgentAI kainos pokytis šiandien

Šiandien AIA užfiksuotas $ -0.01913 (-2.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DeAgentAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.4563 (+118.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DeAgentAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIA rodiklis pasikeitė $ +0.7426 (+742.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DeAgentAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.7426 (+742.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeAgentAI (AIA) pokyčius?

Peržiūrėkite DeAgentAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DeAgentAI (AIA)

DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem.

DeAgentAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeAgentAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AIAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DeAgentAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeAgentAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DeAgentAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeAgentAI (AIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeAgentAI (AIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeAgentAI prognozes.

Peržiūrėkite DeAgentAI kainos prognozę dabar!

DeAgentAI (AIA) Tokenomika

Supratimas apie DeAgentAI (AIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DeAgentAI (AIA)

Ieškote, kaip nusipirkti DeAgentAI? Viskas paprasta ir patogu! DeAgentAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AIA į vietos valiutas

1 DeAgentAI(AIA) į VND
22,173.019
1 DeAgentAI(AIA) į AUD
A$1.289178
1 DeAgentAI(AIA) į GBP
0.623524
1 DeAgentAI(AIA) į EUR
0.71621
1 DeAgentAI(AIA) į USD
$0.8426
1 DeAgentAI(AIA) į MYR
RM3.555772
1 DeAgentAI(AIA) į TRY
35.279662
1 DeAgentAI(AIA) į JPY
¥126.39
1 DeAgentAI(AIA) į ARS
ARS$1,226.48856
1 DeAgentAI(AIA) į RUB
68.301156
1 DeAgentAI(AIA) į INR
74.1488
1 DeAgentAI(AIA) į IDR
Rp14,043.327716
1 DeAgentAI(AIA) į PHP
48.971912
1 DeAgentAI(AIA) į EGP
￡E.40.090908
1 DeAgentAI(AIA) į BRL
R$4.55004
1 DeAgentAI(AIA) į CAD
C$1.17964
1 DeAgentAI(AIA) į BDT
102.940442
1 DeAgentAI(AIA) į NGN
1,239.110708
1 DeAgentAI(AIA) į COP
$3,253.2786
1 DeAgentAI(AIA) į ZAR
R.14.627536
1 DeAgentAI(AIA) į UAH
35.271236
1 DeAgentAI(AIA) į TZS
T.Sh.2,075.36593
1 DeAgentAI(AIA) į VES
Bs169.3626
1 DeAgentAI(AIA) į CLP
$805.5256
1 DeAgentAI(AIA) į PKR
Rs239.230992
1 DeAgentAI(AIA) į KZT
454.717516
1 DeAgentAI(AIA) į THB
฿27.502464
1 DeAgentAI(AIA) į TWD
NT$25.808838
1 DeAgentAI(AIA) į AED
د.إ3.092342
1 DeAgentAI(AIA) į CHF
Fr0.665654
1 DeAgentAI(AIA) į HKD
HK$6.547002
1 DeAgentAI(AIA) į AMD
֏324.56952
1 DeAgentAI(AIA) į MAD
.د.م7.726642
1 DeAgentAI(AIA) į MXN
$15.478562
1 DeAgentAI(AIA) į SAR
ريال3.15975
1 DeAgentAI(AIA) į ETB
Br124.95758
1 DeAgentAI(AIA) į KES
KSh109.15883
1 DeAgentAI(AIA) į JOD
د.أ0.5974034
1 DeAgentAI(AIA) į PLN
3.067064
1 DeAgentAI(AIA) į RON
лв3.673736
1 DeAgentAI(AIA) į SEK
kr7.945718
1 DeAgentAI(AIA) į BGN
лв1.407142
1 DeAgentAI(AIA) į HUF
Ft281.521086
1 DeAgentAI(AIA) į CZK
17.559784
1 DeAgentAI(AIA) į KWD
د.ك0.256993
1 DeAgentAI(AIA) į ILS
2.78058
1 DeAgentAI(AIA) į BOB
Bs5.839218
1 DeAgentAI(AIA) į AZN
1.43242
1 DeAgentAI(AIA) į TJS
SM7.79405
1 DeAgentAI(AIA) į GEL
2.27502
1 DeAgentAI(AIA) į AOA
Kz772.318734
1 DeAgentAI(AIA) į BHD
.د.ب0.3168176
1 DeAgentAI(AIA) į BMD
$0.8426
1 DeAgentAI(AIA) į DKK
kr5.39264
1 DeAgentAI(AIA) į HNL
L22.194084
1 DeAgentAI(AIA) į MUR
37.942278
1 DeAgentAI(AIA) į NAD
$14.737074
1 DeAgentAI(AIA) į NOK
kr8.476556
1 DeAgentAI(AIA) į NZD
$1.466124
1 DeAgentAI(AIA) į PAB
B/.0.8426
1 DeAgentAI(AIA) į PGK
K3.597902
1 DeAgentAI(AIA) į QAR
ر.ق3.07549
1 DeAgentAI(AIA) į RSD
дин.84.664448
1 DeAgentAI(AIA) į UZS
soʻm10,275.608112
1 DeAgentAI(AIA) į ALL
L69.859966
1 DeAgentAI(AIA) į ANG
ƒ1.508254
1 DeAgentAI(AIA) į AWG
ƒ1.51668
1 DeAgentAI(AIA) į BBD
$1.6852
1 DeAgentAI(AIA) į BAM
KM1.407142
1 DeAgentAI(AIA) į BIF
Fr2,492.4108
1 DeAgentAI(AIA) į BND
$1.086954
1 DeAgentAI(AIA) į BSD
$0.8426
1 DeAgentAI(AIA) į JMD
$135.835546
1 DeAgentAI(AIA) į KHR
3,397.57385
1 DeAgentAI(AIA) į KMF
Fr355.5772
1 DeAgentAI(AIA) į LAK
18,317.390938
1 DeAgentAI(AIA) į LKR
රු255.872342
1 DeAgentAI(AIA) į MDL
L14.248366
1 DeAgentAI(AIA) į MGA
Ar3,761.602328
1 DeAgentAI(AIA) į MOP
P6.757652
1 DeAgentAI(AIA) į MVR
12.89178
1 DeAgentAI(AIA) į MWK
MK1,465.390938
1 DeAgentAI(AIA) į MZN
MT53.850566
1 DeAgentAI(AIA) į NPR
रु119.025676
1 DeAgentAI(AIA) į PYG
6,017.8492
1 DeAgentAI(AIA) į RWF
Fr1,225.983
1 DeAgentAI(AIA) į SBD
$6.934598
1 DeAgentAI(AIA) į SCR
11.720566
1 DeAgentAI(AIA) į SRD
$33.206866
1 DeAgentAI(AIA) į SVC
$7.389602
1 DeAgentAI(AIA) į SZL
L14.728648
1 DeAgentAI(AIA) į TMT
m2.9491
1 DeAgentAI(AIA) į TND
د.ت2.4671328
1 DeAgentAI(AIA) į TTD
$5.72968
1 DeAgentAI(AIA) į UGX
Sh2,945.7296
1 DeAgentAI(AIA) į XAF
Fr473.5412
1 DeAgentAI(AIA) į XCD
$2.27502
1 DeAgentAI(AIA) į XOF
Fr473.5412
1 DeAgentAI(AIA) į XPF
Fr85.9452
1 DeAgentAI(AIA) į BWP
P11.324544
1 DeAgentAI(AIA) į BZD
$1.693626
1 DeAgentAI(AIA) į CVE
$79.70996
1 DeAgentAI(AIA) į DJF
Fr149.9828
1 DeAgentAI(AIA) į DOP
$53.353432
1 DeAgentAI(AIA) į DZD
د.ج109.209386
1 DeAgentAI(AIA) į FJD
$1.912702
1 DeAgentAI(AIA) į GNF
Fr7,326.407
1 DeAgentAI(AIA) į GTQ
Q6.471168
1 DeAgentAI(AIA) į GYD
$176.785906
1 DeAgentAI(AIA) į ISK
kr101.9546

DeAgentAI išteklius

Išsamesnei DeAgentAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DeAgentAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeAgentAI

Kiek DeAgentAI(AIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIA kaina USD valiuta yra 0.8426USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIA į USD kaina?
Dabartinė AIA kaina USD valiuta yra $ 0.8426. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeAgentAI rinkos kapitalizacija?
AIA rinkos kapitalizacija yra $ 83.84MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIA apyvartoje?
AIA apyvartoje yra 99.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIA kaina?
AIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.868307895003028USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIA kaina?
AIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.22378684133118287USD.
Kokia yra AIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIA yra $ 1.44MUSD.
Ar AIA kaina šiais metais kils?
AIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-10-19 00:38:25(UTC+8)

DeAgentAI (AIA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
10-18 16:36:53Sektoriaus naujienos
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Sektoriaus naujienos
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Sektoriaus naujienos
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Sektoriaus naujienos
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Karštos naujienos

Kodėl tiek daug žmonių vis dar praranda pinigus bulių rinkoje?

October 6, 2025

Bitkoino 2 lygio tinklų kilimas: technologijos, formuojančios bitkoino ateitį 2025 m., supratimas

October 6, 2025

Alternatyvios valiutos 2025 m.: Kai TOTAL3 pasiekia naujas aukštumas, bet jūsų portfelis nesikeičia

October 5, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AIA-į-USD skaičiuoklė

Suma

AIA
AIA
USD
USD

1 AIA = 0.8426 USD

Prekiauti AIA

AIA/USDT
$0.8426
$0.8426$0.8426
-2.21%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis