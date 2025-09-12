Daugiau apie FEFE

Fefe kaina (FEFE)

Neįtraukta į sąrašą

1 FEFE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00168803
$0.00168803$0.00168803
-7.90%1D
Fefe (FEFE) kainos grafikas realiu laiku
Fefe (FEFE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00153777
$ 0.00153777$ 0.00153777
24 val. žemiausia
$ 0.00183741
$ 0.00183741$ 0.00183741
24 val. aukščiausia

$ 0.00153777
$ 0.00153777$ 0.00153777

$ 0.00183741
$ 0.00183741$ 0.00183741

$ 0.0289776
$ 0.0289776$ 0.0289776

$ 0.00089366
$ 0.00089366$ 0.00089366

+8.63%

-7.99%

+12.02%

+12.02%

Fefe (FEFE) realiojo laiko kaina yra $0.00168803. Per pastarąsias 24 valandas FEFE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00153777 iki aukščiausios $ 0.00183741 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FEFE kaina yra $ 0.0289776, o žemiausia – $ 0.00089366.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FEFE per pastarąją valandą pasikeitė +8.63%, per 24 valandas – -7.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fefe (FEFE) rinkos informacija

$ 714.43K
$ 714.43K$ 714.43K

--
----

$ 714.43K
$ 714.43K$ 714.43K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Dabartinė Fefe rinkos kapitalizacija yra $ 714.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FEFE apyvartoje yra 420.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 714.43K

Fefe (FEFE) kainos istorija USD

Šiandienos Fefe kainos pokytis į USD: $ -0.000146661840883948.
Fefe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001858174.
Fefe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001637183.
Fefe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000641562189035508.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000146661840883948-7.99%
30 dienų$ -0.0001858174-11.00%
60 dienų$ -0.0001637183-9.69%
90 dienų$ -0.000641562189035508-27.53%

Kas yra Fefe (FEFE)

Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today!

Fefe (FEFE) išteklius

Oficiali svetainė

Fefe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fefe (FEFE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fefe (FEFE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fefe prognozes.

Peržiūrėkite Fefe kainos prognozę dabar!

FEFE į vietos valiutas

Fefe (FEFE) Tokenomika

Supratimas apie Fefe (FEFE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FEFEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fefe (FEFE)

Kiek Fefe(FEFE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FEFE kaina USD valiuta yra 0.00168803USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FEFE į USD kaina?
Dabartinė FEFE kaina USD valiuta yra $ 0.00168803. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fefe rinkos kapitalizacija?
FEFE rinkos kapitalizacija yra $ 714.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FEFE apyvartoje?
FEFE apyvartoje yra 420.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FEFE kaina?
FEFE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0289776USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FEFE kaina?
FEFE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00089366USD.
Kokia yra FEFE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FEFE yra --USD.
Ar FEFE kaina šiais metais kils?
FEFE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FEFE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
