Feenix kaina (FEENIX)
+0.93%
+3.38%
+6.07%
+6.07%
Feenix (FEENIX) realiojo laiko kaina yra $0.00002079. Per pastarąsias 24 valandas FEENIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002006 iki aukščiausios $ 0.00002089 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FEENIX kaina yra $ 0.00968431, o žemiausia – $ 0.00001577.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FEENIX per pastarąją valandą pasikeitė +0.93%, per 24 valandas – +3.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Feenix rinkos kapitalizacija yra $ 16.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FEENIX apyvartoje yra 799.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 799935880.6483648. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.71K
Šiandienos Feenix kainos pokytis į USD: $ 0.
Feenix 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000102521.
Feenix 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000179114.
Feenix 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005505561254522377.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.38%
|30 dienų
|$ -0.0000102521
|-49.31%
|60 dienų
|$ -0.0000179114
|-86.15%
|90 dienų
|$ -0.0005505561254522377
|-96.36%
Fee-Nix means Zero Fees! Rising from the ashes of a crypto ecosystem littered with chaos and deceit, Feenix emerges as a new hero. Forged through fire, Feenix is a meme token determined to guide the crypto realm into a new rebirth. Feenix has a great utility in the form of a Telegram bot called FeenixBot. FeenixBot is the ultimate bridge enabling users to swap 100s of tokens across 25+ blockchains with ZERO gas fees and without connecting their wallet. In a market where over 40,000 tokens are launched daily—many of which are scams—Feenix stands out. We’re here to build trust, transparency, and security in the crypto space. With Feenix, you don’t need to worry about rug pulls, hidden risks, or fraudulent activities. Our aim is to make Solana and other blockchains safer and more accessible for users by introducing robust cross-chain swaps and expanding into a full ecosystem with APIs, rewards, privacy tech, and beyond. Feenix Telegram Bot enables you to swap tokens across 25+ blockchains without the need to connect your wallet, sign up for centralized exchanges, or pay any gas fees. With Feenix, transferring assets from Solana to Ethereum, Binance Smart Chain, or any other supported blockchain is as easy as pie - all without hidden fees or complex processes. We’re aiming to capture a significant share of the $1.3 billion+ weekly cross-chain swap market. And with our cutting-edge technology and strong foundation, this vision is well within reach. Join us as we grow into a leading force in the world of Cross-Chain Swaps and beyond.
Kiek kainuos Feenix (FEENIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Feenix (FEENIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Feenix prognozes.
Peržiūrėkite Feenix kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Feenix (FEENIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FEENIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.