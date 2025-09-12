Daugiau apie ETHPAD

ETHPad kaina (ETHPAD)

1 ETHPAD į USD – tiesioginė kaina:

$0.0013945
$0.0013945$0.0013945
+8.40%1D
ETHPad (ETHPAD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:18:07(UTC+8)

ETHPad (ETHPAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00128472
$ 0.00128472$ 0.00128472
24 val. žemiausia
$ 0.0013973
$ 0.0013973$ 0.0013973
24 val. aukščiausia

$ 0.00128472
$ 0.00128472$ 0.00128472

$ 0.0013973
$ 0.0013973$ 0.0013973

$ 0.194687
$ 0.194687$ 0.194687

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

+8.49%

+1.51%

+1.51%

ETHPad (ETHPAD) realiojo laiko kaina yra $0.0013945. Per pastarąsias 24 valandas ETHPAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00128472 iki aukščiausios $ 0.0013973 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETHPAD kaina yra $ 0.194687, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETHPAD per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +8.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ETHPad (ETHPAD) rinkos informacija

$ 191.05K
$ 191.05K$ 191.05K

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

137.00M
137.00M 137.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė ETHPad rinkos kapitalizacija yra $ 191.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ETHPAD apyvartoje yra 137.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.39M

ETHPad (ETHPAD) kainos istorija USD

Šiandienos ETHPad kainos pokytis į USD: $ +0.00010909.
ETHPad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001378602.
ETHPad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005670255.
ETHPad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000462505780534631.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00010909+8.49%
30 dienų$ -0.0001378602-9.88%
60 dienų$ +0.0005670255+40.66%
90 dienų$ +0.000462505780534631+49.63%

Kas yra ETHPad (ETHPAD)

The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation.

ETHPad (ETHPAD) išteklius

Oficiali svetainė

ETHPad kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ETHPad (ETHPAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ETHPad (ETHPAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ETHPad prognozes.

Peržiūrėkite ETHPad kainos prognozę dabar!

ETHPAD į vietos valiutas

ETHPad (ETHPAD) Tokenomika

Supratimas apie ETHPad (ETHPAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETHPADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ETHPad (ETHPAD)

Kiek ETHPad(ETHPAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ETHPAD kaina USD valiuta yra 0.0013945USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ETHPAD į USD kaina?
Dabartinė ETHPAD kaina USD valiuta yra $ 0.0013945. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ETHPad rinkos kapitalizacija?
ETHPAD rinkos kapitalizacija yra $ 191.05KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ETHPAD apyvartoje?
ETHPAD apyvartoje yra 137.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ETHPAD kaina?
ETHPAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.194687USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ETHPAD kaina?
ETHPAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ETHPAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ETHPAD yra --USD.
Ar ETHPAD kaina šiais metais kils?
ETHPAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ETHPAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:18:07(UTC+8)

ETHPad (ETHPAD) svarbiausios industrijos naujienos

