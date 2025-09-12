Eclipse Fi kaina (ECLIP)
Eclipse Fi (ECLIP) realiojo laiko kaina yra $0.00053348. Per pastarąsias 24 valandas ECLIP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00053096 iki aukščiausios $ 0.00053431 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ECLIP kaina yra $ 0.493567, o žemiausia – $ 0.00042898.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ECLIP per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Eclipse Fi rinkos kapitalizacija yra $ 60.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ECLIP apyvartoje yra 112.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 160.05K
Šiandienos Eclipse Fi kainos pokytis į USD: $ 0.
Eclipse Fi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000031516.
Eclipse Fi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002223854.
Eclipse Fi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001591372709353003.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.48%
|30 dienų
|$ -0.0000031516
|-0.59%
|60 dienų
|$ -0.0002223854
|-41.68%
|90 dienų
|$ -0.001591372709353003
|-74.89%
What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market. Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more. What makes your project unique? We care about our community’s privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe. We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We’re partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3. History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems. What’s next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base. What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches. Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists. We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches.
Supratimas apie Eclipse Fi (ECLIP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ECLIPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.