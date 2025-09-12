Daugiau apie ECLIP

Eclipse Fi logotipas

Eclipse Fi kaina (ECLIP)

Neįtraukta į sąrašą

1 ECLIP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00053348
$0.00053348$0.00053348
+0.40%1D
mexc
USD
Eclipse Fi (ECLIP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:16:51(UTC+8)

Eclipse Fi (ECLIP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00053096
$ 0.00053096$ 0.00053096
24 val. žemiausia
$ 0.00053431
$ 0.00053431$ 0.00053431
24 val. aukščiausia

$ 0.00053096
$ 0.00053096$ 0.00053096

$ 0.00053431
$ 0.00053431$ 0.00053431

$ 0.493567
$ 0.493567$ 0.493567

$ 0.00042898
$ 0.00042898$ 0.00042898

--

+0.48%

-23.70%

-23.70%

Eclipse Fi (ECLIP) realiojo laiko kaina yra $0.00053348. Per pastarąsias 24 valandas ECLIP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00053096 iki aukščiausios $ 0.00053431 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ECLIP kaina yra $ 0.493567, o žemiausia – $ 0.00042898.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ECLIP per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Eclipse Fi (ECLIP) rinkos informacija

$ 60.15K
$ 60.15K$ 60.15K

--
----

$ 160.05K
$ 160.05K$ 160.05K

112.75M
112.75M 112.75M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Dabartinė Eclipse Fi rinkos kapitalizacija yra $ 60.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ECLIP apyvartoje yra 112.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 160.05K

Eclipse Fi (ECLIP) kainos istorija USD

Šiandienos Eclipse Fi kainos pokytis į USD: $ 0.
Eclipse Fi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000031516.
Eclipse Fi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002223854.
Eclipse Fi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001591372709353003.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.48%
30 dienų$ -0.0000031516-0.59%
60 dienų$ -0.0002223854-41.68%
90 dienų$ -0.001591372709353003-74.89%

Kas yra Eclipse Fi (ECLIP)

What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market. Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more. What makes your project unique? We care about our community’s privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe. We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We’re partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3. History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems. What’s next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base. What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches. Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists. We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches.

Eclipse Fi (ECLIP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Eclipse Fi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Eclipse Fi (ECLIP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Eclipse Fi (ECLIP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Eclipse Fi prognozes.

Peržiūrėkite Eclipse Fi kainos prognozę dabar!

ECLIP į vietos valiutas

Eclipse Fi (ECLIP) Tokenomika

Supratimas apie Eclipse Fi (ECLIP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ECLIPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Eclipse Fi (ECLIP)

Kiek Eclipse Fi(ECLIP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ECLIP kaina USD valiuta yra 0.00053348USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ECLIP į USD kaina?
Dabartinė ECLIP kaina USD valiuta yra $ 0.00053348. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Eclipse Fi rinkos kapitalizacija?
ECLIP rinkos kapitalizacija yra $ 60.15KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ECLIP apyvartoje?
ECLIP apyvartoje yra 112.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ECLIP kaina?
ECLIP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.493567USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ECLIP kaina?
ECLIP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00042898USD.
Kokia yra ECLIP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ECLIP yra --USD.
Ar ECLIP kaina šiais metais kils?
ECLIP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ECLIP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:16:51(UTC+8)

