Daugiau apie EAFIN

EAFIN Kainos informacija

EAFIN Baltoji knyga

EAFIN Oficiali svetainė

EAFIN Tokenomika

EAFIN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Eafin logotipas

Eafin kaina (EAFIN)

Neįtraukta į sąrašą

1 EAFIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.055029
$0.055029$0.055029
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Eafin (EAFIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:57:56(UTC+8)

Eafin (EAFIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.054966
$ 0.054966$ 0.054966
24 val. žemiausia
$ 0.055084
$ 0.055084$ 0.055084
24 val. aukščiausia

$ 0.054966
$ 0.054966$ 0.054966

$ 0.055084
$ 0.055084$ 0.055084

$ 0.410177
$ 0.410177$ 0.410177

$ 0.054966
$ 0.054966$ 0.054966

--

-0.00%

-1.31%

-1.31%

Eafin (EAFIN) realiojo laiko kaina yra $0.055029. Per pastarąsias 24 valandas EAFIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.054966 iki aukščiausios $ 0.055084 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EAFIN kaina yra $ 0.410177, o žemiausia – $ 0.054966.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EAFIN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Eafin (EAFIN) rinkos informacija

$ 12.00M
$ 12.00M$ 12.00M

--
----

$ 89.04M
$ 89.04M$ 89.04M

218.03M
218.03M 218.03M

1,618,033,989.0
1,618,033,989.0 1,618,033,989.0

Dabartinė Eafin rinkos kapitalizacija yra $ 12.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EAFIN apyvartoje yra 218.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 1618033989.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 89.04M

Eafin (EAFIN) kainos istorija USD

Šiandienos Eafin kainos pokytis į USD: $ 0.
Eafin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0164271029.
Eafin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0106262704.
Eafin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.05200232451395701.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.00%
30 dienų$ -0.0164271029-29.85%
60 dienų$ -0.0106262704-19.31%
90 dienų$ -0.05200232451395701-48.58%

Kas yra Eafin (EAFIN)

Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Eafin (EAFIN) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Eafin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Eafin (EAFIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Eafin (EAFIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Eafin prognozes.

Peržiūrėkite Eafin kainos prognozę dabar!

EAFIN į vietos valiutas

Eafin (EAFIN) Tokenomika

Supratimas apie Eafin (EAFIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EAFINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Eafin (EAFIN)

Kiek Eafin(EAFIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EAFIN kaina USD valiuta yra 0.055029USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EAFIN į USD kaina?
Dabartinė EAFIN kaina USD valiuta yra $ 0.055029. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Eafin rinkos kapitalizacija?
EAFIN rinkos kapitalizacija yra $ 12.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EAFIN apyvartoje?
EAFIN apyvartoje yra 218.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EAFIN kaina?
EAFIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.410177USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EAFIN kaina?
EAFIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.054966USD.
Kokia yra EAFIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EAFIN yra --USD.
Ar EAFIN kaina šiais metais kils?
EAFIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EAFIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:57:56(UTC+8)

Eafin (EAFIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.