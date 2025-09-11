Ribbita by Virtuals (TIBBIR) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) realiojo laiko kaina yra $ 0.20667. Per pastarąsias 24 valandas TIBBIR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.17793 iki aukščiausios $ 0.209 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TIBBIR kaina yra $ 0.2554490492623147, o žemiausia – $ 0.000642086703739138.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TIBBIR per pastarąją valandą pasikeitė -0.57%, per 24 valandas – +7.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) rinkos informacija
No.236
$ 206.67M
$ 206.67M$ 206.67M
$ 104.88K
$ 104.88K$ 104.88K
$ 206.67M
$ 206.67M$ 206.67M
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
100.00%
BASE
Dabartinė Ribbita by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 206.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 104.88K. TIBBIR apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 206.67M
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) kainos istorija USD
Stebėkite Ribbita by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0149894
+7.82%
30 dienų
$ -0.00318
-1.52%
60 dienų
$ +0.13251
+178.68%
90 dienų
$ +0.10246
+98.32%
Ribbita by Virtuals kainos pokytis šiandien
Šiandien TIBBIR užfiksuotas $ +0.0149894 (+7.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ribbita by Virtuals 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00318 (-1.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ribbita by Virtuals 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TIBBIR rodiklis pasikeitė $ +0.13251 (+178.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ribbita by Virtuals 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.10246 (+98.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ribbita by Virtuals (TIBBIR) pokyčius?
TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.
Ribbita by Virtuals galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ribbita by Virtuals investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TIBBIRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ribbita by Virtuals mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ribbita by Virtuals, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ribbita by Virtuals kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ribbita by Virtuals (TIBBIR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ribbita by Virtuals (TIBBIR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ribbita by Virtuals prognozes.
Supratimas apie Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TIBBIRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ribbita by Virtuals (TIBBIR)
Ieškote, kaip nusipirkti Ribbita by Virtuals? Viskas paprasta ir patogu! Ribbita by Virtuals lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.