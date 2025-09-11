Daugiau apie TIBBIR

Ribbita by Virtuals logotipas

Ribbita by Virtuals kaina(TIBBIR)

1 TIBBIR į USD – tiesioginė kaina:

$0.20667
+7.82%1D
USD
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 12:14:31(UTC+8)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.17793
24 val. žemiausia
$ 0.209
24 val. aukščiausia

$ 0.17793
$ 0.209
$ 0.2554490492623147
$ 0.000642086703739138
-0.57%

+7.82%

+18.87%

+18.87%

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) realiojo laiko kaina yra $ 0.20667. Per pastarąsias 24 valandas TIBBIR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.17793 iki aukščiausios $ 0.209 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TIBBIR kaina yra $ 0.2554490492623147, o žemiausia – $ 0.000642086703739138.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TIBBIR per pastarąją valandą pasikeitė -0.57%, per 24 valandas – +7.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) rinkos informacija

No.236

$ 206.67M
$ 104.88K
$ 206.67M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BASE

Dabartinė Ribbita by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 206.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 104.88K. TIBBIR apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 206.67M

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) kainos istorija USD

Stebėkite Ribbita by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0149894+7.82%
30 dienų$ -0.00318-1.52%
60 dienų$ +0.13251+178.68%
90 dienų$ +0.10246+98.32%
Ribbita by Virtuals kainos pokytis šiandien

Šiandien TIBBIR užfiksuotas $ +0.0149894 (+7.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ribbita by Virtuals 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00318 (-1.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ribbita by Virtuals 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TIBBIR rodiklis pasikeitė $ +0.13251 (+178.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ribbita by Virtuals 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.10246 (+98.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ribbita by Virtuals (TIBBIR) pokyčius?

Peržiūrėkite Ribbita by Virtuals kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Ribbita by Virtuals galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ribbita by Virtuals investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TIBBIRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ribbita by Virtuals mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ribbita by Virtuals, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ribbita by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ribbita by Virtuals (TIBBIR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ribbita by Virtuals (TIBBIR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ribbita by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Ribbita by Virtuals kainos prognozę dabar!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomika

Supratimas apie Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TIBBIRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Ieškote, kaip nusipirkti Ribbita by Virtuals? Viskas paprasta ir patogu! Ribbita by Virtuals lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TIBBIR į vietos valiutas

1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į VND
5,438.52105
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į AUD
A$0.3120717
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į GBP
0.1508691
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į EUR
0.1756695
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į USD
$0.20667
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į MYR
RM0.8721474
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į TRY
8.5313376
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į JPY
¥30.38049
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į ARS
ARS$294.401415
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į RUB
17.463615
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į INR
18.2158938
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į IDR
Rp3,388.0322448
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į KRW
287.4407694
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į PHP
11.8091238
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į EGP
￡E.9.9490938
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į BRL
R$1.116018
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į CAD
C$0.2852046
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į BDT
25.172406
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į NGN
311.7182943
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į COP
$810.4688052
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į ZAR
R.3.6146583
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į UAH
8.5313376
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į VES
Bs32.24052
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į CLP
$198.60987
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į PKR
Rs58.6963467
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į KZT
111.4116636
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į THB
฿6.5659059
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į TWD
NT$6.2724345
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į AED
د.إ0.7584789
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į CHF
Fr0.1632693
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į HKD
HK$1.6078926
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į AMD
֏78.9706737
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į MAD
.د.م1.8662301
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į MXN
$3.8419953
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į SAR
ريال0.7750125
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į PLN
0.7522788
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į RON
лв0.8969478
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į SEK
kr1.9323645
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į BGN
лв0.3451389
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į HUF
Ft69.4679871
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į CZK
4.3111362
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į KWD
د.ك0.06303435
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į ILS
0.6861444
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į AOA
Kz189.0844497
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į BHD
.د.ب0.07791459
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į BMD
$0.20667
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į DKK
kr1.3185546
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į HNL
L5.4168207
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į MUR
9.403485
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į NAD
$3.6332586
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į NOK
kr2.0522331
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į NZD
$0.3472056
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į PAB
B/.0.20667
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į PGK
K0.8762808
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į QAR
ر.ق0.7522788
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) į RSD
дин.20.7000672

Ribbita by Virtuals išteklius

Išsamesnei Ribbita by Virtuals analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Ribbita by Virtuals svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ribbita by Virtuals

Kiek Ribbita by Virtuals(TIBBIR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TIBBIR kaina USD valiuta yra 0.20667USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TIBBIR į USD kaina?
Dabartinė TIBBIR kaina USD valiuta yra $ 0.20667. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ribbita by Virtuals rinkos kapitalizacija?
TIBBIR rinkos kapitalizacija yra $ 206.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TIBBIR apyvartoje?
TIBBIR apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TIBBIR kaina?
TIBBIR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2554490492623147USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TIBBIR kaina?
TIBBIR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000642086703739138USD.
Kokia yra TIBBIR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TIBBIR yra $ 104.88KUSD.
Ar TIBBIR kaina šiais metais kils?
TIBBIR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TIBBIR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 12:14:31(UTC+8)

