Daugiau apie CROC

CROC Kainos informacija

CROC Oficiali svetainė

CROC Tokenomika

CROC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

croc cat logotipas

croc cat kaina (CROC)

Neįtraukta į sąrašą

1 CROC į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
croc cat (CROC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:10:21(UTC+8)

croc cat (CROC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00529201
$ 0.00529201$ 0.00529201

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

+1.17%

+8.68%

+8.68%

croc cat (CROC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CROC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CROC kaina yra $ 0.00529201, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CROC per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – +1.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

croc cat (CROC) rinkos informacija

$ 94.88K
$ 94.88K$ 94.88K

--
----

$ 94.88K
$ 94.88K$ 94.88K

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,221.62
999,881,221.62 999,881,221.62

Dabartinė croc cat rinkos kapitalizacija yra $ 94.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CROC apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999881221.62. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 94.88K

croc cat (CROC) kainos istorija USD

Šiandienos croc cat kainos pokytis į USD: $ 0.
croc cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
croc cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
croc cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.17%
30 dienų$ 0-5.25%
60 dienų$ 0-16.16%
90 dienų$ 0--

Kas yra croc cat (CROC)

the cat has a croc on his head

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

croc cat (CROC) išteklius

Oficiali svetainė

croc cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos croc cat (CROC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų croc cat (CROC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes croc cat prognozes.

Peržiūrėkite croc cat kainos prognozę dabar!

CROC į vietos valiutas

croc cat (CROC) Tokenomika

Supratimas apie croc cat (CROC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CROCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie croc cat (CROC)

Kiek croc cat(CROC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CROC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CROC į USD kaina?
Dabartinė CROC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra croc cat rinkos kapitalizacija?
CROC rinkos kapitalizacija yra $ 94.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CROC apyvartoje?
CROC apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CROC kaina?
CROC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00529201USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CROC kaina?
CROC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CROC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CROC yra --USD.
Ar CROC kaina šiais metais kils?
CROC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CROC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:10:21(UTC+8)

croc cat (CROC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.