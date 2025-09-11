Pudgy Penguins (PENGU) realiojo laiko kaina yra $ 0.034091. Per pastarąsias 24 valandas PENGU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03358 iki aukščiausios $ 0.035724 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PENGU kaina yra $ 0.05738, o žemiausia – $ 0.003714633269373105.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PENGU per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -3.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pudgy Penguins (PENGU) rinkos informacija
No.50
$ 2.14B
$ 2.14B$ 2.14B
$ 13.92M
$ 13.92M$ 13.92M
$ 3.03B
$ 3.03B$ 3.03B
62.86B
62.86B 62.86B
88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888
0.05%
SOL
Dabartinė Pudgy Penguins rinkos kapitalizacija yra $ 2.14B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.92M. PENGU apyvartoje yra 62.86B vienetų, o bendras kiekis siekia 88888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.03B
Pudgy Penguins (PENGU) kainos istorija USD
Stebėkite Pudgy Penguins kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00120738
-3.42%
30 dienų
$ -0.001526
-4.29%
60 dienų
$ +0.011084
+48.17%
90 dienų
$ +0.024762
+265.43%
Pudgy Penguins kainos pokytis šiandien
Šiandien PENGU užfiksuotas $ -0.00120738 (-3.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pudgy Penguins 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001526 (-4.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pudgy Penguins 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PENGU rodiklis pasikeitė $ +0.011084 (+48.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pudgy Penguins 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.024762 (+265.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pudgy Penguins (PENGU) pokyčius?
Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.
Pudgy Penguins galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pudgy Penguins investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PENGUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pudgy Penguins mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pudgy Penguins, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pudgy Penguins kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pudgy Penguins (PENGU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pudgy Penguins (PENGU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pudgy Penguins prognozes.
Supratimas apie Pudgy Penguins (PENGU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PENGUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pudgy Penguins (PENGU)
Ieškote, kaip nusipirkti Pudgy Penguins? Viskas paprasta ir patogu! Pudgy Penguins lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.