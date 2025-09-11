Daugiau apie PENGU

Pudgy Penguins kaina(PENGU)

$0.034096
$0.034096$0.034096
-3.42%1D
Pudgy Penguins (PENGU) kainos grafikas realiu laiku
Pudgy Penguins (PENGU) kainos informacija (USD)

$ 0.03358
$ 0.03358$ 0.03358
$ 0.035724
$ 0.035724$ 0.035724
$ 0.03358
$ 0.03358$ 0.03358

$ 0.035724
$ 0.035724$ 0.035724

$ 0.05738
$ 0.05738$ 0.05738

$ 0.003714633269373105
$ 0.003714633269373105$ 0.003714633269373105

-0.15%

-3.42%

+15.64%

+15.64%

Pudgy Penguins (PENGU) realiojo laiko kaina yra $ 0.034091. Per pastarąsias 24 valandas PENGU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03358 iki aukščiausios $ 0.035724 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PENGU kaina yra $ 0.05738, o žemiausia – $ 0.003714633269373105.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PENGU per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -3.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pudgy Penguins (PENGU) rinkos informacija

$ 2.14B
$ 2.14B$ 2.14B

$ 13.92M
$ 13.92M$ 13.92M

$ 3.03B
$ 3.03B$ 3.03B

62.86B
62.86B 62.86B

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

0.05%

Dabartinė Pudgy Penguins rinkos kapitalizacija yra $ 2.14B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.92M. PENGU apyvartoje yra 62.86B vienetų, o bendras kiekis siekia 88888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.03B

Pudgy Penguins (PENGU) kainos istorija USD

Stebėkite Pudgy Penguins kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00120738-3.42%
30 dienų$ -0.001526-4.29%
60 dienų$ +0.011084+48.17%
90 dienų$ +0.024762+265.43%
Pudgy Penguins kainos pokytis šiandien

Šiandien PENGU užfiksuotas $ -0.00120738 (-3.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pudgy Penguins 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001526 (-4.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pudgy Penguins 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PENGU rodiklis pasikeitė $ +0.011084 (+48.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pudgy Penguins 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.024762 (+265.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pudgy Penguins (PENGU) pokyčius?

Peržiūrėkite Pudgy Penguins kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pudgy Penguins investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti PENGUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pudgy Penguins mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pudgy Penguins, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pudgy Penguins kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pudgy Penguins (PENGU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pudgy Penguins (PENGU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pudgy Penguins prognozes.

Peržiūrėkite Pudgy Penguins kainos prognozę dabar!

Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomika

Supratimas apie Pudgy Penguins (PENGU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PENGUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pudgy Penguins (PENGU)

Ieškote, kaip nusipirkti Pudgy Penguins? Viskas paprasta ir patogu! Pudgy Penguins lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PENGU į vietos valiutas

Pudgy Penguins išteklius

Išsamesnei Pudgy Penguins analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pudgy Penguins

Kiek Pudgy Penguins(PENGU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PENGU kaina USD valiuta yra 0.034091USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PENGU į USD kaina?
Dabartinė PENGU kaina USD valiuta yra $ 0.034091. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pudgy Penguins rinkos kapitalizacija?
PENGU rinkos kapitalizacija yra $ 2.14BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PENGU apyvartoje?
PENGU apyvartoje yra 62.86BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PENGU kaina?
PENGU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05738USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PENGU kaina?
PENGU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003714633269373105USD.
Kokia yra PENGU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PENGU yra $ 13.92MUSD.
Ar PENGU kaina šiais metais kils?
PENGU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PENGU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:46:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

