CraftCoin (CRC) realiojo laiko kaina yra $0.05441. Per pastarąsias 24 valandas CRC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.050377 iki aukščiausios $ 0.069356 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRC kaina yra $ 2.99, o žemiausia – $ 0.01564181.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRC per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +7.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -37.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė CraftCoin rinkos kapitalizacija yra $ 47.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRC apyvartoje yra 879.33K vienetų, o bendras kiekis siekia 879333.45294336. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.85K
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00394303
|+7.81%
|30 dienų
|$ +0.0094989304
|+17.46%
|60 dienų
|$ -0.0045835147
|-8.42%
|90 dienų
|$ +0.007474885196304425
|+15.93%
CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.
