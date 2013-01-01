CraftCoin (CRC) Tokenomika
CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft.
It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets
CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.
CraftCoin (CRC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CraftCoin (CRC) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CRC tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CRC tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
