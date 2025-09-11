Counterparty kaina (XCP)
Counterparty (XCP) realiojo laiko kaina yra $3.72. Per pastarąsias 24 valandas XCP svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.69 iki aukščiausios $ 3.72 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCP kaina yra $ 91.13, o žemiausia – $ 0.134356.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCP per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Counterparty rinkos kapitalizacija yra $ 9.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XCP apyvartoje yra 2.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 2649272.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.85M
Šiandienos Counterparty kainos pokytis į USD: $ +0.01276036.
Counterparty 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4229866920.
Counterparty 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4504399200.
Counterparty 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -2.246884666769773.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.01276036
|+0.34%
|30 dienų
|$ -0.4229866920
|-11.37%
|60 dienų
|$ -0.4504399200
|-12.10%
|90 dienų
|$ -2.246884666769773
|-37.65%
Counterparty is a platform for user-created assets on Bitcoin. It’s a protocol, set of specifications, and an API. Taken together, it allows users to create and trade assets on top of Bitcoin’s blockchain. In this way, Counterparty is similar to platforms like Waves or Ethereum. Of course, the difference is Counterparty integrates directly with Bitcoin. Therefore, it comes will all the security and reliability (and issues) that are part of the Bitcoin blockchain. This is a fairly old project. In fact, it pre-dates Ethereum with its launch in 2014. It was the original asset creation mechanism. As you’re probably aware, Counterparty has faded from prominence over the years. This is largely due to the rise of the ERC-20 token standard on Ethereum. While we’ve become used to calling blockchain assets, tokens, it doesn’t necessarily have to be the case. An asset can represent anything that has value or is rare. As a result, Counterparty steers clear of the word “token” in their marketing and documentation. They’re much more interested in digital assets of all kinds, not just currencies, securities, and utility tokens. Digital assets can be a digital marker of a physical object, an easy way to manage shares in your company, or reputation karma for a website. These are all types of assets you could create on Counterparty (or Ethereum or Waves, for that matter). Counterparty creates the set of rules, requirements, integrations, etc that are necessary for assets on the Bitcoin blockchain. It’s the infrastructure behind user-created assets in much the same way that the ERC-20 protocol sets up guidelines and standards for asset creation on Ethereum. One useful function of digital assets is as a marker of ownership or voting rights. Imagine a scenario where you issued a digital asset to each of your company’s board members in proportion to the amount of voting power held. Or if you gave your stockholders a digital asset as a marker of the amount of stock they owned. If you issued your stock asset, you could then use Counterparty’s distribution function to pay out dividends in BTC based on the amount of digital stock asset each person owned. Counterparty addresses many of the same issues as Ethereum or Waves, but on the Bitcoin blockchain. While that does come with some advantages, ultimately it is not as strong a platform for development as its competitors. It’s best suited for applications that need to interface with Bitcoin or assets that have a specific connection to the Bitcoin ecosystem.
