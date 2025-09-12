Daugiau apie CATX

CATX Kainos informacija

Catex kaina (CATX)

1 CATX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00543755
+1.40%1D
Catex (CATX) kainos grafikas realiu laiku
Catex (CATX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00519977
24 val. žemiausia
$ 0.00550491
24 val. aukščiausia

$ 0.00519977
$ 0.00550491
$ 0.03473115
$ 0.00504578
+3.13%

+1.40%

-9.90%

-9.90%

Catex (CATX) realiojo laiko kaina yra $0.00543438. Per pastarąsias 24 valandas CATX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00519977 iki aukščiausios $ 0.00550491 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CATX kaina yra $ 0.03473115, o žemiausia – $ 0.00504578.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CATX per pastarąją valandą pasikeitė +3.13%, per 24 valandas – +1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Catex (CATX) rinkos informacija

$ 86.54K
$ 86.54K$ 86.54K

--
----

$ 778.62K
$ 778.62K$ 778.62K

15.92M
15.92M 15.92M

143,241,376.2581795
143,241,376.2581795 143,241,376.2581795

Dabartinė Catex rinkos kapitalizacija yra $ 86.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CATX apyvartoje yra 15.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 143241376.2581795. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 778.62K

Catex (CATX) kainos istorija USD

Šiandienos Catex kainos pokytis į USD: $ 0.
Catex 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0037417211.
Catex 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Catex 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.40%
30 dienų$ -0.0037417211-68.85%
60 dienų$ 0--
90 dienų$ 0--

Kas yra Catex (CATX)

Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity. At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies.

Catex (CATX) išteklius

Catex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Catex (CATX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Catex (CATX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Catex prognozes.

Peržiūrėkite Catex kainos prognozę dabar!

CATX į vietos valiutas

Catex (CATX) Tokenomika

Supratimas apie Catex (CATX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Catex (CATX)

Kiek Catex(CATX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CATX kaina USD valiuta yra 0.00543438USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CATX į USD kaina?
Dabartinė CATX kaina USD valiuta yra $ 0.00543438. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Catex rinkos kapitalizacija?
CATX rinkos kapitalizacija yra $ 86.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CATX apyvartoje?
CATX apyvartoje yra 15.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CATX kaina?
CATX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03473115USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CATX kaina?
CATX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00504578USD.
Kokia yra CATX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CATX yra --USD.
Ar CATX kaina šiais metais kils?
CATX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CATX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
