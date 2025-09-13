Catex (CATX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Catex kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CATX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Catex kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Catex kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 07:50:18(UTC+8)

Catex Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Catex (CATX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Catex galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005420 prekybos kainą 2025 m.

Catex (CATX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Catex galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005691 prekybos kainą 2026 m.

Catex (CATX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CATX ateities kaina yra $ 0.005976 su 10.25% augimo norma.

Catex (CATX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CATX ateities kaina yra $ 0.006275 su 15.76% augimo norma.

Catex (CATX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CATX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006589, o augimo norma – 21.55%.

Catex (CATX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CATX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006918, o augimo norma – 27.63%.

Catex (CATX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Catex kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.011269 prekybos kainą.

Catex (CATX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Catex kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.018357 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005420
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005691
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005976
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006275
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006589
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006918
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007264
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007627
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.008009
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008409
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008830
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009271
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009735
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010222
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010733
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011269
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Catex kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.005420
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.005421
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005426
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.005443
    0.41%
Catex (CATX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma CATX kaina yra $0.005420. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Catex (CATX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė CATX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005421. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Catex (CATX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CATX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005426. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Catex (CATX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CATX kaina yra $0.005443. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Catex kainų statistika

--
----

--

$ 85.38K
$ 85.38K$ 85.38K

15.76M
15.76M 15.76M

--
----

--

Naujausia CATX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CATX turi 15.76M apyvartą ir $ 85.38K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Catex istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Catex, dabartinė Catex kaina yra 0.005420USD. Apyvartinė Catex (CATX) pasiūla yra 15.76M CATX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $85,377.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.70%
    $ 0
    $ 0.005499
    $ 0.005232
  • 7 dienos
    -5.40%
    $ -0.000293
    $ 0.018370
    $ 0.005054
  • 30 dienų
    -70.11%
    $ -0.003800
    $ 0.018370
    $ 0.005054
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Catex kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.70% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Catex buvo prekiaujama aukščiausia $0.018370 ir žemiausia $0.005054. Kainos pokytis buvo -5.40%. Ši naujausia tendencija parodo CATX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Catex įvyko -70.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003800 vertę. Tai rodo, kad CATX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Catex (CATX) kainų prognozės modulis?

Catex Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CATX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Catex ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CATX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Catex kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CATX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CATX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Catex potencialą.

Kodėl CATX kainų prognozė yra svarbi?

CATX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CATX dabar?
Pagal jūsų prognozes, CATX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CATX kainų prognozė?
Remiantis Catex (CATX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CATX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CATX 2026 m.?
1 vieneto Catex (CATX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CATX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CATX kaina 2027 m.?
Catex (CATX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CATX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CATX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Catex (CATX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CATX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Catex (CATX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CATX 2030 m.?
1 vieneto Catex (CATX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CATX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CATX kainų prognozė 2040 metams?
Catex (CATX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CATX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 07:50:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.