CASH kaina (CASH)

1 CASH į USD – tiesioginė kaina:

$0.00015636
-0.50%1D
USD
CASH (CASH) kainos grafikas realiu laiku
CASH (CASH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.00135237
$ 0
+0.25%

-0.54%

+4.32%

+4.32%

CASH (CASH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CASH kaina yra $ 0.00135237, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CASH per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CASH (CASH) rinkos informacija

$ 124.24K
--
$ 156.36K
794.58M
1,000,000,000.0
Dabartinė CASH rinkos kapitalizacija yra $ 124.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CASH apyvartoje yra 794.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 156.36K

CASH (CASH) kainos istorija USD

Šiandienos CASH kainos pokytis į USD: $ 0.
CASH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CASH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CASH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.54%
30 dienų$ 0-5.82%
60 dienų$ 0+42.87%
90 dienų$ 0--

Kas yra CASH (CASH)

$Cash is a memecoin from the Aptos chain with utility designed for degen traders. Building on the tradition of the founding fathers of the US, we believe in preserving freedom and free market principles, with free and fair distribution, driven by the community and not just as a memecoin, as it has useful features ,$Cash is a different memecoin far from current animals or personalities, whose goal is to unite the community and grow the Aptos chain

CASH (CASH) išteklius

CASH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CASH (CASH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CASH (CASH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CASH prognozes.

Peržiūrėkite CASH kainos prognozę dabar!

CASH į vietos valiutas

CASH (CASH) Tokenomika

Supratimas apie CASH (CASH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CASHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CASH (CASH)

Kiek CASH(CASH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CASH kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CASH į USD kaina?
Dabartinė CASH kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CASH rinkos kapitalizacija?
CASH rinkos kapitalizacija yra $ 124.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CASH apyvartoje?
CASH apyvartoje yra 794.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CASH kaina?
CASH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00135237USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CASH kaina?
CASH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CASH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CASH yra --USD.
Ar CASH kaina šiais metais kils?
CASH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CASH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
CASH (CASH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.