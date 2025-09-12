Daugiau apie $CRDN

Cardence logotipas

Cardence kaina ($CRDN)

Neįtraukta į sąrašą

1 $CRDN į USD – tiesioginė kaina:

$0.002057
$0.002057$0.002057
-0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Cardence ($CRDN) kainos grafikas realiu laiku
Cardence ($CRDN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0020513
$ 0.0020513$ 0.0020513
24 val. žemiausia
$ 0.00207017
$ 0.00207017$ 0.00207017
24 val. aukščiausia

$ 0.0020513
$ 0.0020513$ 0.0020513

$ 0.00207017
$ 0.00207017$ 0.00207017

$ 0.396125
$ 0.396125$ 0.396125

$ 0.00072404
$ 0.00072404$ 0.00072404

--

-0.33%

+4.96%

+4.96%

Cardence ($CRDN) realiojo laiko kaina yra $0.00205932. Per pastarąsias 24 valandas $CRDN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0020513 iki aukščiausios $ 0.00207017 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $CRDN kaina yra $ 0.396125, o žemiausia – $ 0.00072404.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $CRDN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cardence ($CRDN) rinkos informacija

$ 60.57K
$ 60.57K$ 60.57K

--
----

$ 102.97K
$ 102.97K$ 102.97K

29.41M
29.41M 29.41M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Dabartinė Cardence rinkos kapitalizacija yra $ 60.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $CRDN apyvartoje yra 29.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 102.97K

Cardence ($CRDN) kainos istorija USD

Šiandienos Cardence kainos pokytis į USD: $ 0.
Cardence 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001994935.
Cardence 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005648313.
Cardence 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005240236152951597.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.33%
30 dienų$ +0.0001994935+9.69%
60 dienų$ +0.0005648313+27.43%
90 dienų$ +0.0005240236152951597+34.13%

Kas yra Cardence ($CRDN)

Cardence is a launchpad for new projects on Cardano platform creating a trustless fund raising ecosystem for carefully vetted Cardano projects.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cardence ($CRDN) išteklius

Oficiali svetainė

Cardence kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cardence ($CRDN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cardence ($CRDN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cardence prognozes.

Peržiūrėkite Cardence kainos prognozę dabar!

$CRDN į vietos valiutas

Cardence ($CRDN) Tokenomika

Supratimas apie Cardence ($CRDN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $CRDNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cardence ($CRDN)

Kiek Cardence($CRDN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $CRDN kaina USD valiuta yra 0.00205932USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $CRDN į USD kaina?
Dabartinė $CRDN kaina USD valiuta yra $ 0.00205932. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cardence rinkos kapitalizacija?
$CRDN rinkos kapitalizacija yra $ 60.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $CRDN apyvartoje?
$CRDN apyvartoje yra 29.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $CRDN kaina?
$CRDN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.396125USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $CRDN kaina?
$CRDN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00072404USD.
Kokia yra $CRDN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $CRDN yra --USD.
Ar $CRDN kaina šiais metais kils?
$CRDN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $CRDN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.