Cardence ($CRDN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Cardence kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek $CRDN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Cardence kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Cardence kainos prognozė
Cardence Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Cardence ($CRDN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Cardence galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002078 prekybos kainą 2025 m.

Cardence ($CRDN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Cardence galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002181 prekybos kainą 2026 m.

Cardence ($CRDN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. $CRDN ateities kaina yra $ 0.002291 su 10.25% augimo norma.

Cardence ($CRDN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. $CRDN ateities kaina yra $ 0.002405 su 15.76% augimo norma.

Cardence ($CRDN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $CRDN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002525, o augimo norma – 21.55%.

Cardence ($CRDN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $CRDN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002652, o augimo norma – 27.63%.

Cardence ($CRDN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Cardence kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004320 prekybos kainą.

Cardence ($CRDN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Cardence kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007036 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002078
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002181
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002291
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002405
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002525
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002652
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002784
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002923
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003070
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003223
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003384
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003554
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003731
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003918
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004114
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004320
    107.89%
Trumpalaikės Cardence kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002078
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002078
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002080
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002086
    0.41%
Cardence ($CRDN) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma $CRDN kaina yra $0.002078. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Cardence ($CRDN) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė $CRDN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002078. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Cardence ($CRDN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė $CRDN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002080. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Cardence ($CRDN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma $CRDN kaina yra $0.002086. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Cardence kainų statistika

--

$ 61.12K
$ 61.12K$ 61.12K

29.41M
29.41M 29.41M

--

Naujausia $CRDN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, $CRDN turi 29.41M apyvartą ir $ 61.12K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Cardence istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Cardence, dabartinė Cardence kaina yra 0.002078USD. Apyvartinė Cardence ($CRDN) pasiūla yra 29.41M $CRDN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $61,120.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.02%
    $ 0
    $ 0.002088
    $ 0.002056
  • 7 dienos
    6.22%
    $ 0.000129
    $ 0.002087
    $ 0.001957
  • 30 dienų
    10.68%
    $ 0.000221
    $ 0.002087
    $ 0.001957
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Cardence kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Cardence buvo prekiaujama aukščiausia $0.002087 ir žemiausia $0.001957. Kainos pokytis buvo 6.22%. Ši naujausia tendencija parodo $CRDN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Cardence įvyko 10.68%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000221 vertę. Tai rodo, kad $CRDN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Cardence ($CRDN) kainų prognozės modulis?

Cardence Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas $CRDN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Cardence ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą $CRDN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Cardence kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja $CRDN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina $CRDN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Cardence potencialą.

Kodėl $CRDN kainų prognozė yra svarbi?

$CRDN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į $CRDN dabar?
Pagal jūsų prognozes, $CRDN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio $CRDN kainų prognozė?
Remiantis Cardence ($CRDN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama $CRDN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 $CRDN 2026 m.?
1 vieneto Cardence ($CRDN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $CRDN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama $CRDN kaina 2027 m.?
Cardence ($CRDN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 $CRDN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė $CRDN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cardence ($CRDN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė $CRDN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cardence ($CRDN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 $CRDN 2030 m.?
1 vieneto Cardence ($CRDN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $CRDN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia $CRDN kainų prognozė 2040 metams?
Cardence ($CRDN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 $CRDN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:25:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.