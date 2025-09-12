Daugiau apie BUSY

Busy kaina (BUSY)

Busy (BUSY) kainos grafikas realiu laiku
Busy (BUSY) kainos informacija (USD)

Busy (BUSY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BUSY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUSY kaina yra $ 0.746078, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUSY per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Busy (BUSY) rinkos informacija

Dabartinė Busy rinkos kapitalizacija yra $ 90.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUSY apyvartoje yra 255.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 255000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.10K

Busy (BUSY) kainos istorija USD

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.00%
30 dienų$ 0+4.15%
60 dienų$ 0+14.10%
90 dienų$ 0--

Kas yra Busy (BUSY)

Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Busy (BUSY) išteklius

Busy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Busy (BUSY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Busy (BUSY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Busy prognozes.

Peržiūrėkite Busy kainos prognozę dabar!

BUSY į vietos valiutas

Busy (BUSY) Tokenomika

Supratimas apie Busy (BUSY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUSYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Busy (BUSY)

Kiek Busy(BUSY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUSY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUSY į USD kaina?
Dabartinė BUSY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Busy rinkos kapitalizacija?
BUSY rinkos kapitalizacija yra $ 90.10KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUSY apyvartoje?
BUSY apyvartoje yra 255.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUSY kaina?
BUSY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.746078USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUSY kaina?
BUSY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BUSY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUSY yra --USD.
Ar BUSY kaina šiais metais kils?
BUSY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUSY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.