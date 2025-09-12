BunkerCoin kaina (BUNKER)
+0,34%
-0,33%
+4,98%
+4,98%
BunkerCoin (BUNKER) realiojo laiko kaina yra $0,00154202. Per pastarąsias 24 valandas BUNKER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,00150998 iki aukščiausios $ 0,00164941 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUNKER kaina yra $ 0,00863041, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUNKER per pastarąją valandą pasikeitė +0,34%, per 24 valandas – -0,33%, o per pastarąsias 7 dienas – +4,98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BunkerCoin rinkos kapitalizacija yra $ 1,54M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUNKER apyvartoje yra 999,74M vienetų, o bendras kiekis siekia 999735567.237603. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1,54M
Šiandienos BunkerCoin kainos pokytis į USD: $ 0.
BunkerCoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0,0001018656.
BunkerCoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0,0005110596.
BunkerCoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,00125795420006845624.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0,33%
|30 dienų
|$ -0,0001018656
|-6,60%
|60 dienų
|$ -0,0005110596
|-33,14%
|90 dienų
|$ +0,00125795420006845624
|+442,84%
The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.