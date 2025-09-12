Daugiau apie BSCPAD

BSCPAD kaina (BSCPAD)

1 BSCPAD į USD – tiesioginė kaina:

$0.01607543
$0.01607543$0.01607543
+4.20%1D
USD
BSCPAD (BSCPAD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:16:30(UTC+8)

BSCPAD (BSCPAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01455481
$ 0.01455481$ 0.01455481
24 val. žemiausia
$ 0.01611376
$ 0.01611376$ 0.01611376
24 val. aukščiausia

$ 0.01455481
$ 0.01455481$ 0.01455481

$ 0.01611376
$ 0.01611376$ 0.01611376

$ 7.45
$ 7.45$ 7.45

$ 0.01370459
$ 0.01370459$ 0.01370459

+0.18%

+4.27%

+9.53%

+9.53%

BSCPAD (BSCPAD) realiojo laiko kaina yra $0.01607543. Per pastarąsias 24 valandas BSCPAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01455481 iki aukščiausios $ 0.01611376 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BSCPAD kaina yra $ 7.45, o žemiausia – $ 0.01370459.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BSCPAD per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +4.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BSCPAD (BSCPAD) rinkos informacija

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M

79.21M
79.21M 79.21M

175,600,000.0
175,600,000.0 175,600,000.0

Dabartinė BSCPAD rinkos kapitalizacija yra $ 1.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BSCPAD apyvartoje yra 79.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 175600000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.82M

BSCPAD (BSCPAD) kainos istorija USD

Šiandienos BSCPAD kainos pokytis į USD: $ +0.00065759.
BSCPAD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003631696.
BSCPAD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0017233712.
BSCPAD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000353559282498214.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00065759+4.27%
30 dienų$ +0.0003631696+2.26%
60 dienų$ +0.0017233712+10.72%
90 dienų$ -0.000353559282498214-2.15%

Kas yra BSCPAD (BSCPAD)

BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

BSCPAD (BSCPAD) išteklius

Oficiali svetainė

BSCPAD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BSCPAD (BSCPAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BSCPAD (BSCPAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BSCPAD prognozes.

Peržiūrėkite BSCPAD kainos prognozę dabar!

BSCPAD į vietos valiutas

BSCPAD (BSCPAD) Tokenomika

Supratimas apie BSCPAD (BSCPAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSCPADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BSCPAD (BSCPAD)

Kiek BSCPAD(BSCPAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BSCPAD kaina USD valiuta yra 0.01607543USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BSCPAD į USD kaina?
Dabartinė BSCPAD kaina USD valiuta yra $ 0.01607543. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BSCPAD rinkos kapitalizacija?
BSCPAD rinkos kapitalizacija yra $ 1.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BSCPAD apyvartoje?
BSCPAD apyvartoje yra 79.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BSCPAD kaina?
BSCPAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.45USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BSCPAD kaina?
BSCPAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01370459USD.
Kokia yra BSCPAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BSCPAD yra --USD.
Ar BSCPAD kaina šiais metais kils?
BSCPAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BSCPAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:16:30(UTC+8)

