BOSSU kaina (BOSSU)
-0.20%
+0.65%
+9.64%
+9.64%
BOSSU (BOSSU) realiojo laiko kaina yra $0.00006198. Per pastarąsias 24 valandas BOSSU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00006046 iki aukščiausios $ 0.00006277 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOSSU kaina yra $ 0.00350761, o žemiausia – $ 0.00004653.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOSSU per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BOSSU rinkos kapitalizacija yra $ 61.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOSSU apyvartoje yra 998.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 998619918.734456. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.89K
Šiandienos BOSSU kainos pokytis į USD: $ 0.
BOSSU 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000063879.
BOSSU 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000071216.
BOSSU 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00002180291102512364.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.65%
|30 dienų
|$ +0.0000063879
|+10.31%
|60 dienų
|$ -0.0000071216
|-11.49%
|90 dienų
|$ -0.00002180291102512364
|-26.02%
BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising.
