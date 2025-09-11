Daugiau apie BOOMER

BOOMER Kainos informacija

BOOMER Oficiali svetainė

BOOMER Tokenomika

BOOMER Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Boomer logotipas

Boomer kaina (BOOMER)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOOMER į USD – tiesioginė kaina:

$0.00218716
$0.00218716$0.00218716
-1.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Boomer (BOOMER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:00:32(UTC+8)

Boomer (BOOMER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00217153
$ 0.00217153$ 0.00217153
24 val. žemiausia
$ 0.00230826
$ 0.00230826$ 0.00230826
24 val. aukščiausia

$ 0.00217153
$ 0.00217153$ 0.00217153

$ 0.00230826
$ 0.00230826$ 0.00230826

$ 0.061015
$ 0.061015$ 0.061015

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

-1.33%

-9.16%

-9.16%

Boomer (BOOMER) realiojo laiko kaina yra $0.00218716. Per pastarąsias 24 valandas BOOMER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00217153 iki aukščiausios $ 0.00230826 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOOMER kaina yra $ 0.061015, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOOMER per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – -1.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Boomer (BOOMER) rinkos informacija

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

--
----

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

926.93M
926.93M 926.93M

926,930,222.1960784
926,930,222.1960784 926,930,222.1960784

Dabartinė Boomer rinkos kapitalizacija yra $ 2.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOOMER apyvartoje yra 926.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 926930222.1960784. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.03M

Boomer (BOOMER) kainos istorija USD

Šiandienos Boomer kainos pokytis į USD: $ 0.
Boomer 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007385781.
Boomer 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000524981.
Boomer 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005082809609889015.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.33%
30 dienų$ -0.0007385781-33.76%
60 dienų$ +0.0000524981+2.40%
90 dienų$ +0.0005082809609889015+30.28%

Kas yra Boomer (BOOMER)

Meme coin on base chain

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Boomer (BOOMER) išteklius

Oficiali svetainė

Boomer kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Boomer (BOOMER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Boomer (BOOMER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Boomer prognozes.

Peržiūrėkite Boomer kainos prognozę dabar!

BOOMER į vietos valiutas

Boomer (BOOMER) Tokenomika

Supratimas apie Boomer (BOOMER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOOMERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Boomer (BOOMER)

Kiek Boomer(BOOMER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOOMER kaina USD valiuta yra 0.00218716USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOOMER į USD kaina?
Dabartinė BOOMER kaina USD valiuta yra $ 0.00218716. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Boomer rinkos kapitalizacija?
BOOMER rinkos kapitalizacija yra $ 2.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOOMER apyvartoje?
BOOMER apyvartoje yra 926.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOOMER kaina?
BOOMER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.061015USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOOMER kaina?
BOOMER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BOOMER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOOMER yra --USD.
Ar BOOMER kaina šiais metais kils?
BOOMER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOOMER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:00:32(UTC+8)

Boomer (BOOMER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.