1 BTCB į USD – tiesioginė kaina:

$0.179484
$0.179484
-1.60%1D
USD
Bitcoin on Base (BTCB) kainos grafikas realiu laiku
Bitcoin on Base (BTCB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.177602
$ 0.177602
24 val. žemiausia
$ 0.184443
$ 0.184443
24 val. aukščiausia

$ 0.177602
$ 0.177602

$ 0.184443
$ 0.184443

$ 0.977888
$ 0.977888

$ 0.136227
$ 0.136227

+0.11%

-1.69%

-5.26%

-5.26%

Bitcoin on Base (BTCB) realiojo laiko kaina yra $0.179484. Per pastarąsias 24 valandas BTCB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.177602 iki aukščiausios $ 0.184443 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTCB kaina yra $ 0.977888, o žemiausia – $ 0.136227.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTCB per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -1.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitcoin on Base (BTCB) rinkos informacija

$ 2.81M
$ 2.81M

--
--

$ 2.81M
$ 2.81M

15.63M
15.63M

15,631,855.325371057
15,631,855.325371057

Dabartinė Bitcoin on Base rinkos kapitalizacija yra $ 2.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTCB apyvartoje yra 15.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 15631855.325371057. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.81M

Bitcoin on Base (BTCB) kainos istorija USD

Šiandienos Bitcoin on Base kainos pokytis į USD: $ -0.0031016775864471.
Bitcoin on Base 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0295634198.
Bitcoin on Base 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0481497957.
Bitcoin on Base 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00509923569734419.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0031016775864471-1.69%
30 dienų$ -0.0295634198-16.47%
60 dienų$ -0.0481497957-26.82%
90 dienų$ +0.00509923569734419+2.92%

Kas yra Bitcoin on Base (BTCB)

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bitcoin on Base (BTCB) išteklius

Oficiali svetainė

Bitcoin on Base kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcoin on Base (BTCB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin on Base (BTCB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin on Base prognozes.

Peržiūrėkite Bitcoin on Base kainos prognozę dabar!

BTCB į vietos valiutas

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomika

Supratimas apie Bitcoin on Base (BTCB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTCBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin on Base (BTCB)

Kiek Bitcoin on Base(BTCB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTCB kaina USD valiuta yra 0.179484USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTCB į USD kaina?
Dabartinė BTCB kaina USD valiuta yra $ 0.179484. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcoin on Base rinkos kapitalizacija?
BTCB rinkos kapitalizacija yra $ 2.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTCB apyvartoje?
BTCB apyvartoje yra 15.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTCB kaina?
BTCB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.977888USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTCB kaina?
BTCB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.136227USD.
Kokia yra BTCB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTCB yra --USD.
Ar BTCB kaina šiais metais kils?
BTCB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTCB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:59:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.