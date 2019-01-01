Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomika

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBitcoin on Base (BTCB), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Bitcoin on Base (BTCB) Informacija

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens.

Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

Oficiali svetainė:
https://btconbase.org/

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Bitcoin on Base (BTCB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M
Bendra pasiūla:
$ 15.63M
$ 15.63M$ 15.63M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 15.63M
$ 15.63M$ 15.63M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M
Visų laikų rekordas:
$ 0.977888
$ 0.977888$ 0.977888
Visų laikų minimumas:
$ 0.136227
$ 0.136227$ 0.136227
Dabartinė kaina:
$ 0.191655
$ 0.191655$ 0.191655

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bitcoin on Base (BTCB) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BTCB tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BTCB tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BTCB tokenomiką, galite peržiūrėti BTCB tokeno kainą realiuoju laiku!

BTCB kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BTCB? Mūsų BTCB kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.