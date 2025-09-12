Daugiau apie BTCACT

BITCOIN Act logotipas

BITCOIN Act kaina (BTCACT)

Neįtraukta į sąrašą

1 BTCACT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00625569
$0.00625569$0.00625569
+1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BITCOIN Act (BTCACT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:18:48(UTC+8)

BITCOIN Act (BTCACT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00613465
$ 0.00613465$ 0.00613465
24 val. žemiausia
$ 0.00626088
$ 0.00626088$ 0.00626088
24 val. aukščiausia

$ 0.00613465
$ 0.00613465$ 0.00613465

$ 0.00626088
$ 0.00626088$ 0.00626088

$ 0.486692
$ 0.486692$ 0.486692

$ 0.00401578
$ 0.00401578$ 0.00401578

+0.06%

+1.66%

+3.84%

+3.84%

BITCOIN Act (BTCACT) realiojo laiko kaina yra $0.00625569. Per pastarąsias 24 valandas BTCACT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00613465 iki aukščiausios $ 0.00626088 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTCACT kaina yra $ 0.486692, o žemiausia – $ 0.00401578.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTCACT per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +1.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BITCOIN Act (BTCACT) rinkos informacija

$ 62.54K
$ 62.54K$ 62.54K

--
----

$ 62.54K
$ 62.54K$ 62.54K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė BITCOIN Act rinkos kapitalizacija yra $ 62.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTCACT apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 62.54K

BITCOIN Act (BTCACT) kainos istorija USD

Šiandienos BITCOIN Act kainos pokytis į USD: $ +0.00010215.
BITCOIN Act 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008256985.
BITCOIN Act 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000898717.
BITCOIN Act 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000083145081793724.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00010215+1.66%
30 dienų$ -0.0008256985-13.19%
60 dienų$ +0.0000898717+1.44%
90 dienų$ +0.000083145081793724+1.35%

Kas yra BITCOIN Act (BTCACT)

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

BITCOIN Act (BTCACT) išteklius

Oficiali svetainė

BITCOIN Act kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BITCOIN Act (BTCACT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BITCOIN Act (BTCACT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BITCOIN Act prognozes.

Peržiūrėkite BITCOIN Act kainos prognozę dabar!

BTCACT į vietos valiutas

BITCOIN Act (BTCACT) Tokenomika

Supratimas apie BITCOIN Act (BTCACT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTCACTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BITCOIN Act (BTCACT)

Kiek BITCOIN Act(BTCACT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTCACT kaina USD valiuta yra 0.00625569USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTCACT į USD kaina?
Dabartinė BTCACT kaina USD valiuta yra $ 0.00625569. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BITCOIN Act rinkos kapitalizacija?
BTCACT rinkos kapitalizacija yra $ 62.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTCACT apyvartoje?
BTCACT apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTCACT kaina?
BTCACT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.486692USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTCACT kaina?
BTCACT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00401578USD.
Kokia yra BTCACT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTCACT yra --USD.
Ar BTCACT kaina šiais metais kils?
BTCACT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTCACT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:18:48(UTC+8)

BITCOIN Act (BTCACT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.