Benzene kaina (BZN)

Neįtraukta į sąrašą

1 BZN į USD – tiesioginė kaina:

$0.072039
$0.072039$0.072039
+0.30%1D
Benzene (BZN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:17:26(UTC+8)

Benzene (BZN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.071359
$ 0.071359$ 0.071359
24 val. žemiausia
$ 0.072506
$ 0.072506$ 0.072506
24 val. aukščiausia

$ 0.071359
$ 0.071359$ 0.071359

$ 0.072506
$ 0.072506$ 0.072506

$ 32.59
$ 32.59$ 32.59

$ 0.01156936
$ 0.01156936$ 0.01156936

--

+0.39%

+26.37%

+26.37%

Benzene (BZN) realiojo laiko kaina yra $0.072039. Per pastarąsias 24 valandas BZN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.071359 iki aukščiausios $ 0.072506 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BZN kaina yra $ 32.59, o žemiausia – $ 0.01156936.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BZN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Benzene (BZN) rinkos informacija

$ 77.83K
$ 77.83K$ 77.83K

--
----

$ 7.17M
$ 7.17M$ 7.17M

1.08M
1.08M 1.08M

99,533,096.0
99,533,096.0 99,533,096.0

Dabartinė Benzene rinkos kapitalizacija yra $ 77.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BZN apyvartoje yra 1.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 99533096.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.17M

Benzene (BZN) kainos istorija USD

Šiandienos Benzene kainos pokytis į USD: $ +0.00027845.
Benzene 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0110473895.
Benzene 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0145773293.
Benzene 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.01320083726002345.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00027845+0.39%
30 dienų$ -0.0110473895-15.33%
60 dienų$ +0.0145773293+20.24%
90 dienų$ +0.01320083726002345+22.44%

Kas yra Benzene (BZN)

War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Benzene (BZN) išteklius

Oficiali svetainė

Benzene kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Benzene (BZN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Benzene (BZN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Benzene prognozes.

Peržiūrėkite Benzene kainos prognozę dabar!

BZN į vietos valiutas

Benzene (BZN) Tokenomika

Supratimas apie Benzene (BZN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BZNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Benzene (BZN)

Kiek Benzene(BZN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BZN kaina USD valiuta yra 0.072039USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BZN į USD kaina?
Dabartinė BZN kaina USD valiuta yra $ 0.072039. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Benzene rinkos kapitalizacija?
BZN rinkos kapitalizacija yra $ 77.83KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BZN apyvartoje?
BZN apyvartoje yra 1.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BZN kaina?
BZN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 32.59USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BZN kaina?
BZN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01156936USD.
Kokia yra BZN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BZN yra --USD.
Ar BZN kaina šiais metais kils?
BZN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BZN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:17:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

