Benzene (BZN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Benzene kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BZN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Benzene kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Benzene kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:20:34(UTC+8)

Benzene Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Benzene (BZN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Benzene galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.073775 prekybos kainą 2025 m.

Benzene (BZN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Benzene galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.077463 prekybos kainą 2026 m.

Benzene (BZN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BZN ateities kaina yra $ 0.081336 su 10.25% augimo norma.

Benzene (BZN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BZN ateities kaina yra $ 0.085403 su 15.76% augimo norma.

Benzene (BZN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BZN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.089673, o augimo norma – 21.55%.

Benzene (BZN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BZN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.094157, o augimo norma – 27.63%.

Benzene (BZN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Benzene kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.153372 prekybos kainą.

Benzene (BZN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Benzene kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.249828 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.073775
    0.00%
  • 2026
    $ 0.077463
    5.00%
  • 2027
    $ 0.081336
    10.25%
  • 2028
    $ 0.085403
    15.76%
  • 2029
    $ 0.089673
    21.55%
  • 2030
    $ 0.094157
    27.63%
  • 2031
    $ 0.098865
    34.01%
  • 2032
    $ 0.103808
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.108999
    47.75%
  • 2034
    $ 0.114449
    55.13%
  • 2035
    $ 0.120171
    62.89%
  • 2036
    $ 0.126180
    71.03%
  • 2037
    $ 0.132489
    79.59%
  • 2038
    $ 0.139113
    88.56%
  • 2039
    $ 0.146069
    97.99%
  • 2040
    $ 0.153372
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Benzene kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.073775
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.073785
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.073845
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.074078
    0.41%
Benzene (BZN) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma BZN kaina yra $0.073775. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Benzene (BZN) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė BZN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.073785. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Benzene (BZN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BZN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.073845. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Benzene (BZN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BZN kaina yra $0.074078. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Benzene kainų statistika

--
----

--

$ 79.71K
$ 79.71K$ 79.71K

1.08M
1.08M 1.08M

--
----

--

Naujausia BZN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BZN turi 1.08M apyvartą ir $ 79.71K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Benzene istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Benzene, dabartinė Benzene kaina yra 0.073775USD. Apyvartinė Benzene (BZN) pasiūla yra 1.08M BZN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $79,710.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.81%
    $ 0.000590
    $ 0.074737
    $ 0.073129
  • 7 dienos
    34.00%
    $ 0.025084
    $ 0.087784
    $ 0.054132
  • 30 dienų
    -15.80%
    $ -0.011659
    $ 0.087784
    $ 0.054132
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Benzene kaina pasikeitė $0.000590, atspindinti 0.81% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Benzene buvo prekiaujama aukščiausia $0.087784 ir žemiausia $0.054132. Kainos pokytis buvo 34.00%. Ši naujausia tendencija parodo BZN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Benzene įvyko -15.80%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011659 vertę. Tai rodo, kad BZN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Benzene (BZN) kainų prognozės modulis?

Benzene Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BZN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Benzene ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BZN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Benzene kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BZN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BZN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Benzene potencialą.

Kodėl BZN kainų prognozė yra svarbi?

BZN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BZN dabar?
Pagal jūsų prognozes, BZN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BZN kainų prognozė?
Remiantis Benzene (BZN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BZN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BZN 2026 m.?
1 vieneto Benzene (BZN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BZN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BZN kaina 2027 m.?
Benzene (BZN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BZN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BZN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Benzene (BZN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BZN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Benzene (BZN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BZN 2030 m.?
1 vieneto Benzene (BZN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BZN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BZN kainų prognozė 2040 metams?
Benzene (BZN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BZN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:20:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.