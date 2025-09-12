Daugiau apie BEND

BEND Kainos informacija

BEND Oficiali svetainė

BEND Tokenomika

BEND Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BendDAO logotipas

BendDAO kaina (BEND)

Neįtraukta į sąrašą

1 BEND į USD – tiesioginė kaina:

$0.00027703
$0.00027703$0.00027703
-11.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BendDAO (BEND) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:28:34(UTC+8)

BendDAO (BEND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.127754
$ 0.127754$ 0.127754

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

-11.66%

+25.38%

+25.38%

BendDAO (BEND) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BEND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BEND kaina yra $ 0.127754, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BEND per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – -11.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BendDAO (BEND) rinkos informacija

$ 884.24K
$ 884.24K$ 884.24K

--
----

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

3.19B
3.19B 3.19B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė BendDAO rinkos kapitalizacija yra $ 884.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BEND apyvartoje yra 3.19B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.77M

BendDAO (BEND) kainos istorija USD

Šiandienos BendDAO kainos pokytis į USD: $ 0.
BendDAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BendDAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BendDAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-11.66%
30 dienų$ 0-54.23%
60 dienų$ 0+123.95%
90 dienų$ 0--

Kas yra BendDAO (BEND)

Bend is an NFT liquidity and lending protocol with reactive interest rates for NFT financialization. Bend is bringing NFT pool lending to the fast-growing market, providing a gateway to DeFi for Web3 users.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BendDAO (BEND) išteklius

Oficiali svetainė

BendDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BendDAO (BEND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BendDAO (BEND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BendDAO prognozes.

Peržiūrėkite BendDAO kainos prognozę dabar!

BEND į vietos valiutas

BendDAO (BEND) Tokenomika

Supratimas apie BendDAO (BEND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BENDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BendDAO (BEND)

Kiek BendDAO(BEND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BEND kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BEND į USD kaina?
Dabartinė BEND kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BendDAO rinkos kapitalizacija?
BEND rinkos kapitalizacija yra $ 884.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BEND apyvartoje?
BEND apyvartoje yra 3.19BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BEND kaina?
BEND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.127754USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BEND kaina?
BEND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BEND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BEND yra --USD.
Ar BEND kaina šiais metais kils?
BEND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BEND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:28:34(UTC+8)

BendDAO (BEND) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.