BendDAO (BEND) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBendDAO (BEND), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
BendDAO (BEND) Informacija

Bend is an NFT liquidity and lending protocol with reactive interest rates for NFT financialization. Bend is bringing NFT pool lending to the fast-growing market, providing a gateway to DeFi for Web3 users.

Oficiali svetainė:
https://www.benddao.xyz/

BendDAO (BEND) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BendDAO (BEND) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 961.62K
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 3.19B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.01M
Visų laikų rekordas:
$ 0.127754
Visų laikų minimumas:
$ 0.0000519
Dabartinė kaina:
$ 0.00030119
BendDAO (BEND) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BendDAO (BEND) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BEND tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BEND tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BEND tokenomiką, galite peržiūrėti BEND tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.