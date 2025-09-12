baibysitter kaina (BAIBY)
baibysitter (BAIBY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BAIBY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAIBY kaina yra $ 0.00279086, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAIBY per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – -1.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė baibysitter rinkos kapitalizacija yra $ 117.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BAIBY apyvartoje yra 633.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 185.38K
Šiandienos baibysitter kainos pokytis į USD: $ 0.
baibysitter 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
baibysitter 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
baibysitter 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.07%
|30 dienų
|$ 0
|+7.03%
|60 dienų
|$ 0
|-52.55%
|90 dienų
|$ 0
|--
bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network’s security infrastructure.
