Daugiau apie AVXT

AVXT Kainos informacija

AVXT Baltoji knyga

AVXT Oficiali svetainė

AVXT Tokenomika

AVXT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Avaxtars logotipas

Avaxtars kaina (AVXT)

Neįtraukta į sąrašą

1 AVXT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Avaxtars (AVXT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:34:18(UTC+8)

Avaxtars (AVXT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 52.5
$ 52.5$ 52.5

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.09%

-22.82%

-22.82%

Avaxtars (AVXT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AVXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVXT kaina yra $ 52.5, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVXT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Avaxtars (AVXT) rinkos informacija

$ 19.90K
$ 19.90K$ 19.90K

--
----

$ 20.37K
$ 20.37K$ 20.37K

390.72M
390.72M 390.72M

400,000,001.0
400,000,001.0 400,000,001.0

Dabartinė Avaxtars rinkos kapitalizacija yra $ 19.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AVXT apyvartoje yra 390.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000001.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.37K

Avaxtars (AVXT) kainos istorija USD

Šiandienos Avaxtars kainos pokytis į USD: $ 0.
Avaxtars 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Avaxtars 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Avaxtars 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.09%
30 dienų$ 0+18.85%
60 dienų$ 0+31.21%
90 dienų$ 0--

Kas yra Avaxtars (AVXT)

AVXT Token is a crypto-asset that was generated on Avalanche Blockchain Platform using ERC-20 Token standard. The AVXT token is a utility token generated by farming NFTs, used to accelerate NFT farming, trading Boxes, items and newly generated Gen2 NFTs.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Avaxtars (AVXT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Avaxtars kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Avaxtars (AVXT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Avaxtars (AVXT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Avaxtars prognozes.

Peržiūrėkite Avaxtars kainos prognozę dabar!

AVXT į vietos valiutas

Avaxtars (AVXT) Tokenomika

Supratimas apie Avaxtars (AVXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Avaxtars (AVXT)

Kiek Avaxtars(AVXT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AVXT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AVXT į USD kaina?
Dabartinė AVXT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Avaxtars rinkos kapitalizacija?
AVXT rinkos kapitalizacija yra $ 19.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AVXT apyvartoje?
AVXT apyvartoje yra 390.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AVXT kaina?
AVXT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 52.5USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AVXT kaina?
AVXT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AVXT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AVXT yra --USD.
Ar AVXT kaina šiais metais kils?
AVXT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AVXT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:34:18(UTC+8)

Avaxtars (AVXT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.