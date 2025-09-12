Daugiau apie NIOX

Autonio kaina (NIOX)

1 NIOX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00051206
$0.00051206$0.00051206
0.00%1D
Autonio (NIOX) kainos grafikas realiu laiku
Autonio (NIOX) kainos informacija (USD)

Autonio (NIOX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NIOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIOX kaina yra $ 0.822057, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIOX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -3.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

$ 86.97K
$ 86.97K$ 86.97K

$ 168.98K
$ 168.98K$ 168.98K

169.84M
169.84M 169.84M

330,000,000.0
330,000,000.0 330,000,000.0

Dabartinė Autonio rinkos kapitalizacija yra $ 86.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NIOX apyvartoje yra 169.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 330000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 168.98K

Autonio (NIOX) kainos istorija USD

Šiandienos Autonio kainos pokytis į USD: $ 0.
Autonio 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Autonio 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Autonio 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-2.42%
60 dienų$ 0-35.80%
90 dienų$ 0--

Kas yra Autonio (NIOX)

Autonio Foundation is a decentralized autonomous organization built around developing accessible, easy to use and affordable trading tools. These tools make it easier for crypto traders to conduct trading analysis, deploy trading algorithms, exchange crypto currencies, sell their strategies and pool funds for trading purposes, all with profitability, security and ease.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Autonio kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Autonio (NIOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Autonio (NIOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Autonio prognozes.

Peržiūrėkite Autonio kainos prognozę dabar!

NIOX į vietos valiutas

Autonio (NIOX) Tokenomika

Supratimas apie Autonio (NIOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NIOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Autonio (NIOX)

Kiek Autonio(NIOX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NIOX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NIOX į USD kaina?
Dabartinė NIOX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Autonio rinkos kapitalizacija?
NIOX rinkos kapitalizacija yra $ 86.97KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NIOX apyvartoje?
NIOX apyvartoje yra 169.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NIOX kaina?
NIOX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.822057USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NIOX kaina?
NIOX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NIOX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NIOX yra --USD.
Ar NIOX kaina šiais metais kils?
NIOX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NIOX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.