Automatic Treasury Machine kaina (ATM)

Automatic Treasury Machine (ATM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ATM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATM kaina yra $ 0.01458778, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATM per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė Automatic Treasury Machine rinkos kapitalizacija yra $ 25.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ATM apyvartoje yra 996.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 996670652.434102. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.37K

Kas yra Automatic Treasury Machine (ATM)

ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.

Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomika

Supratimas apie Automatic Treasury Machine (ATM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Automatic Treasury Machine (ATM)

Kiek Automatic Treasury Machine(ATM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ATM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ATM į USD kaina?
Dabartinė ATM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Automatic Treasury Machine rinkos kapitalizacija?
ATM rinkos kapitalizacija yra $ 25.37KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ATM apyvartoje?
ATM apyvartoje yra 996.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ATM kaina?
ATM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01458778USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ATM kaina?
ATM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ATM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ATM yra --USD.
Ar ATM kaina šiais metais kils?
ATM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ATM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
