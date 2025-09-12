Automatic Treasury Machine kaina (ATM)
+0.55%
+0.20%
+17.33%
+17.33%
Automatic Treasury Machine (ATM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ATM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATM kaina yra $ 0.01458778, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATM per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Automatic Treasury Machine rinkos kapitalizacija yra $ 25.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ATM apyvartoje yra 996.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 996670652.434102. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.37K
Šiandienos Automatic Treasury Machine kainos pokytis į USD: $ 0.
Automatic Treasury Machine 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Automatic Treasury Machine 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Automatic Treasury Machine 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.20%
|30 dienų
|$ 0
|+18.67%
|60 dienų
|$ 0
|-37.79%
|90 dienų
|$ 0
|--
ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.
