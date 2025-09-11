Audius kaina (AUDIO)
Audius (AUDIO) realiojo laiko kaina yra $0.061849. Per pastarąsias 24 valandas AUDIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.061653 iki aukščiausios $ 0.06303 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AUDIO kaina yra $ 4.95, o žemiausia – $ 0.0437371.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AUDIO per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -1.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Audius rinkos kapitalizacija yra $ 83.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AUDIO apyvartoje yra 1.35B vienetų, o bendras kiekis siekia 1354877608.40399. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 83.72M
Šiandienos Audius kainos pokytis į USD: $ -0.00081550145089832.
Audius 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0010901566.
Audius 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017672485.
Audius 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000267836765179315.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00081550145089832
|-1.30%
|30 dienų
|$ -0.0010901566
|-1.76%
|60 dienų
|$ -0.0017672485
|-2.85%
|90 dienų
|$ +0.000267836765179315
|+0.43%
AUDIO is the native platform token of the Audius streaming protocol. AUDIO is staked for security, feature access and governance and earned by artists, fans and node operators who drive Audius.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.