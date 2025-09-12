Daugiau apie APRIL

APRIL Kainos informacija

APRIL Oficiali svetainė

APRIL Tokenomika

APRIL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

April logotipas

April kaina (APRIL)

Neįtraukta į sąrašą

1 APRIL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00042551
$0.00042551$0.00042551
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
April (APRIL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:31:12(UTC+8)

April (APRIL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.201633
$ 0.201633$ 0.201633

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

+0.87%

+6.39%

+6.39%

April (APRIL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas APRIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APRIL kaina yra $ 0.201633, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APRIL per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – +0.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

April (APRIL) rinkos informacija

$ 45.33K
$ 45.33K$ 45.33K

--
----

$ 53.15K
$ 53.15K$ 53.15K

106.62M
106.62M 106.62M

125,000,000.0
125,000,000.0 125,000,000.0

Dabartinė April rinkos kapitalizacija yra $ 45.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. APRIL apyvartoje yra 106.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 125000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.15K

April (APRIL) kainos istorija USD

Šiandienos April kainos pokytis į USD: $ 0.
April 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
April 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
April 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.87%
30 dienų$ 0+10.06%
60 dienų$ 0+29.96%
90 dienų$ 0--

Kas yra April (APRIL)

Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

April (APRIL) išteklius

Oficiali svetainė

April kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos April (APRIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų April (APRIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes April prognozes.

Peržiūrėkite April kainos prognozę dabar!

APRIL į vietos valiutas

April (APRIL) Tokenomika

Supratimas apie April (APRIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APRILišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie April (APRIL)

Kiek April(APRIL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė APRIL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė APRIL į USD kaina?
Dabartinė APRIL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra April rinkos kapitalizacija?
APRIL rinkos kapitalizacija yra $ 45.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra APRIL apyvartoje?
APRIL apyvartoje yra 106.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) APRIL kaina?
APRIL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.201633USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) APRIL kaina?
APRIL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra APRIL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis APRIL yra --USD.
Ar APRIL kaina šiais metais kils?
APRIL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite APRIL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:31:12(UTC+8)

April (APRIL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.