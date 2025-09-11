Daugiau apie AMETA

Alpha City logotipas

Alpha City kaina (AMETA)

Neįtraukta į sąrašą

1 AMETA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00219593
-3.30%1D
USD
Alpha City (AMETA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:54:59(UTC+8)

Alpha City (AMETA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00214464
24 val. žemiausia
$ 0.00232365
24 val. aukščiausia

$ 0.00214464
$ 0.00232365
$ 0.00257525
$ 0.00016427
+2.16%

-5.39%

+17.23%

+17.23%

Alpha City (AMETA) realiojo laiko kaina yra $0.00219767. Per pastarąsias 24 valandas AMETA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00214464 iki aukščiausios $ 0.00232365 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AMETA kaina yra $ 0.00257525, o žemiausia – $ 0.00016427.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AMETA per pastarąją valandą pasikeitė +2.16%, per 24 valandas – -5.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Alpha City (AMETA) rinkos informacija

$ 21.93M
--
$ 21.93M
10.00B
10,000,000,000.0
Dabartinė Alpha City rinkos kapitalizacija yra $ 21.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AMETA apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.93M

Alpha City (AMETA) kainos istorija USD

Šiandienos Alpha City kainos pokytis į USD: $ -0.000125389644202079.
Alpha City 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0020375042.
Alpha City 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0063172413.
Alpha City 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015320149594363191.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000125389644202079-5.39%
30 dienų$ +0.0020375042+92.71%
60 dienų$ +0.0063172413+287.45%
90 dienų$ +0.0015320149594363191+230.15%

Kas yra Alpha City (AMETA)

Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens.

Alpha City (AMETA) išteklius

Oficiali svetainė

Alpha City kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Alpha City (AMETA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alpha City (AMETA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alpha City prognozes.

Peržiūrėkite Alpha City kainos prognozę dabar!

AMETA į vietos valiutas

Alpha City (AMETA) Tokenomika

Supratimas apie Alpha City (AMETA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AMETAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Alpha City (AMETA)

Kiek Alpha City(AMETA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AMETA kaina USD valiuta yra 0.00219767USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AMETA į USD kaina?
Dabartinė AMETA kaina USD valiuta yra $ 0.00219767. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Alpha City rinkos kapitalizacija?
AMETA rinkos kapitalizacija yra $ 21.93MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AMETA apyvartoje?
AMETA apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AMETA kaina?
AMETA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00257525USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AMETA kaina?
AMETA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00016427USD.
Kokia yra AMETA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AMETA yra --USD.
Ar AMETA kaina šiais metais kils?
AMETA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AMETA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:54:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

