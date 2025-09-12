Daugiau apie AH

AfterHour logotipas

AfterHour kaina (AH)

Neįtraukta į sąrašą

1 AH į USD – tiesioginė kaina:

$0.00013627
$0.00013627$0.00013627
+3.00%1D
USD
AfterHour (AH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:37:11(UTC+8)

AfterHour (AH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

+3.09%

-2.44%

-2.44%

AfterHour (AH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AH kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AH per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +3.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AfterHour (AH) rinkos informacija

$ 98.67K
$ 98.67K$ 98.67K

--
----

$ 136.24K
$ 136.24K$ 136.24K

724.06M
724.06M 724.06M

999,781,044.6891123
999,781,044.6891123 999,781,044.6891123

Dabartinė AfterHour rinkos kapitalizacija yra $ 98.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AH apyvartoje yra 724.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 999781044.6891123. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 136.24K

AfterHour (AH) kainos istorija USD

Šiandienos AfterHour kainos pokytis į USD: $ 0.
AfterHour 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AfterHour 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AfterHour 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.09%
30 dienų$ 0+10.26%
60 dienų$ 0-24.96%
90 dienų$ 0--

Kas yra AfterHour (AH)

AfterHour is a social investing platform where users publicly share their stock portfolios, trades, and market opinions. It combines verified brokerage connections with a social feed, allowing investors to learn from each other, track trends, and build credibility based on real activity. The platform is designed to make investing more transparent and collaborative by highlighting what real people are doing with their money. Unlike traditional forums or tools, AfterHour is built natively for mobile and web, emphasizing identity, visibility, and community-driven insights. The goal is to create a product that helps people make better investing decisions by seeing what others are actually doing.

AfterHour (AH) išteklius

Oficiali svetainė

AfterHour kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AfterHour (AH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AfterHour (AH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AfterHour prognozes.

Peržiūrėkite AfterHour kainos prognozę dabar!

AH į vietos valiutas

AfterHour (AH) Tokenomika

Supratimas apie AfterHour (AH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AfterHour (AH)

Kiek AfterHour(AH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AH kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AH į USD kaina?
Dabartinė AH kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AfterHour rinkos kapitalizacija?
AH rinkos kapitalizacija yra $ 98.67KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AH apyvartoje?
AH apyvartoje yra 724.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AH kaina?
AH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AH kaina?
AH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AH yra --USD.
Ar AH kaina šiais metais kils?
AH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AfterHour (AH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

