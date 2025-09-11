Daugiau apie ADO

ADO Protocol logotipas

ADO Protocol kaina (ADO)

Neįtraukta į sąrašą

1 ADO į USD – tiesioginė kaina:

+0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
ADO Protocol (ADO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:53:19(UTC+8)

ADO Protocol (ADO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.32%

+0.51%

+0.53%

+0.53%

ADO Protocol (ADO) realiojo laiko kaina yra $0.03139031. Per pastarąsias 24 valandas ADO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03049516 iki aukščiausios $ 0.03160007 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ADO kaina yra $ 0.03507514, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ADO per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ADO Protocol (ADO) rinkos informacija

Dabartinė ADO Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 12.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ADO apyvartoje yra 400.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 900000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.25M

ADO Protocol (ADO) kainos istorija USD

Šiandienos ADO Protocol kainos pokytis į USD: $ +0.00015884.
ADO Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002038580.
ADO Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0556866076.
ADO Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00015884+0.51%
30 dienų$ +0.0002038580+0.65%
60 dienų$ +0.0556866076+177.40%
90 dienų$ 0--

Kas yra ADO Protocol (ADO)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ADO Protocol (ADO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

ADO Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ADO Protocol (ADO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ADO Protocol (ADO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ADO Protocol prognozes.

Peržiūrėkite ADO Protocol kainos prognozę dabar!

ADO į vietos valiutas

ADO Protocol (ADO) Tokenomika

Supratimas apie ADO Protocol (ADO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ADOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ADO Protocol (ADO)

Kiek ADO Protocol(ADO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ADO kaina USD valiuta yra 0.03139031USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ADO į USD kaina?
Dabartinė ADO kaina USD valiuta yra $ 0.03139031. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ADO Protocol rinkos kapitalizacija?
ADO rinkos kapitalizacija yra $ 12.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ADO apyvartoje?
ADO apyvartoje yra 400.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ADO kaina?
ADO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03507514USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ADO kaina?
ADO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ADO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ADO yra --USD.
Ar ADO kaina šiais metais kils?
ADO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ADO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:53:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.