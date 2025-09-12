Daugiau apie NUTX

NUTX Chain

NUTX Chain kaina(NUTX)

1 NUTX į USD – tiesioginė kaina:

$0.000000012825
$0.000000012825$0.000000012825
-0.54%1D
USD
NUTX Chain (NUTX) kainos grafikas realiu laiku
NUTX Chain (NUTX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000012647
$ 0.000000012647$ 0.000000012647
24 val. žemiausia
$ 0.000000013317
$ 0.000000013317$ 0.000000013317
24 val. aukščiausia

$ 0.000000012647
$ 0.000000012647$ 0.000000012647

$ 0.000000013317
$ 0.000000013317$ 0.000000013317

-0.52%

-0.54%

-6.08%

-6.08%

NUTX Chain (NUTX) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000012825. Per pastarąsias 24 valandas NUTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000012647 iki aukščiausios $ 0.000000013317 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NUTX kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NUTX per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NUTX Chain (NUTX) rinkos informacija

$ 124.14K
$ 124.14K$ 124.14K

$ 12.83M
$ 12.83M$ 12.83M

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

SOL

Dabartinė NUTX Chain rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 124.14K. NUTX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.83M

NUTX Chain (NUTX) kainos istorija USD

Stebėkite NUTX Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000000006963-0.54%
30 dienų$ -0.000000003804-22.88%
60 dienų$ -0.000000016434-56.17%
90 dienų$ -0.000000022175-63.36%
NUTX Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien NUTX užfiksuotas $ -0.00000000006963 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NUTX Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000003804 (-22.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NUTX Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NUTX rodiklis pasikeitė $ -0.000000016434 (-56.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NUTX Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000022175 (-63.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NUTX Chain (NUTX) pokyčius?

Peržiūrėkite NUTX Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NUTX Chain (NUTX)

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

NUTX Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NUTX Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NUTXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NUTX Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NUTX Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NUTX Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NUTX Chain (NUTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NUTX Chain (NUTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NUTX Chain prognozes.

Peržiūrėkite NUTX Chain kainos prognozę dabar!

NUTX Chain (NUTX) Tokenomika

Supratimas apie NUTX Chain (NUTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NUTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NUTX Chain (NUTX)

Ieškote, kaip nusipirkti NUTX Chain? Viskas paprasta ir patogu! NUTX Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NUTX į vietos valiutas

NUTX Chain išteklius

Išsamesnei NUTX Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NUTX Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NUTX Chain

Kiek NUTX Chain(NUTX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NUTX kaina USD valiuta yra 0.000000012825USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NUTX į USD kaina?
Dabartinė NUTX kaina USD valiuta yra $ 0.000000012825. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NUTX Chain rinkos kapitalizacija?
NUTX rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NUTX apyvartoje?
NUTX apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NUTX kaina?
NUTX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NUTX kaina?
NUTX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NUTX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NUTX yra $ 124.14KUSD.
Ar NUTX kaina šiais metais kils?
NUTX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NUTX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
