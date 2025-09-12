NUTX Chain (NUTX) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000012825. Per pastarąsias 24 valandas NUTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000012647 iki aukščiausios $ 0.000000013317 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NUTX kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NUTX per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NUTX Chain (NUTX) rinkos informacija
--
----
$ 124.14K
$ 124.14K$ 124.14K
$ 12.83M
$ 12.83M$ 12.83M
--
----
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
SOL
Dabartinė NUTX Chain rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 124.14K. NUTX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.83M
NUTX Chain (NUTX) kainos istorija USD
Stebėkite NUTX Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000000006963
-0.54%
30 dienų
$ -0.000000003804
-22.88%
60 dienų
$ -0.000000016434
-56.17%
90 dienų
$ -0.000000022175
-63.36%
NUTX Chain kainos pokytis šiandien
Šiandien NUTX užfiksuotas $ -0.00000000006963 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NUTX Chain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000003804 (-22.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NUTX Chain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NUTX rodiklis pasikeitė $ -0.000000016434 (-56.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NUTX Chain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000022175 (-63.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NUTX Chain (NUTX) pokyčius?
As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.
NUTX Chain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NUTX Chain (NUTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NUTX Chain (NUTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NUTX Chain prognozes.
Supratimas apie NUTX Chain (NUTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NUTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NUTX Chain (NUTX)
