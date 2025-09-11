0x (ZRX) realiojo laiko kaina yra $ 0.2805. Per pastarąsias 24 valandas ZRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2735 iki aukščiausios $ 0.2837 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZRX kaina yra $ 2.531409978866577, o žemiausia – $ 0.1039619967341423.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZRX per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
0x (ZRX) rinkos informacija
No.193
$ 237.98M
$ 564.54K
$ 280.50M
848.40M
1,000,000,000
1,000,000,000
84.83%
2017-08-17 00:00:00
$ 0.05
ETH
Dabartinė 0x rinkos kapitalizacija yra $ 237.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 564.54K. ZRX apyvartoje yra 848.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 280.50M
0x (ZRX) kainos istorija USD
Stebėkite 0x kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001173
+0.42%
30 dienų
$ +0.0281
+11.13%
60 dienų
$ +0.0191
+7.30%
90 dienų
$ +0.0578
+25.95%
0x kainos pokytis šiandien
Šiandien ZRX užfiksuotas $ +0.001173 (+0.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
0x 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0281 (+11.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
0x 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZRX rodiklis pasikeitė $ +0.0191 (+7.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
0x 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0578 (+25.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 0x (ZRX) pokyčius?
ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.
0x galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 0x investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 0x, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
0x kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos 0x (ZRX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 0x (ZRX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 0x prognozes.
Supratimas apie 0x (ZRX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZRXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
