0x logotipas

0x kaina(ZRX)

0x (ZRX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:30:31(UTC+8)

0x (ZRX) kainos informacija (USD)

0x (ZRX) realiojo laiko kaina yra $ 0.2805. Per pastarąsias 24 valandas ZRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2735 iki aukščiausios $ 0.2837 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZRX kaina yra $ 2.531409978866577, o žemiausia – $ 0.1039619967341423.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZRX per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

0x (ZRX) rinkos informacija

$ 237.98M
$ 237.98M$ 237.98M

$ 564.54K
$ 564.54K$ 564.54K

$ 280.50M
$ 280.50M$ 280.50M

848.40M
848.40M 848.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

84.83%

2017-08-17 00:00:00

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

ETH

Dabartinė 0x rinkos kapitalizacija yra $ 237.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 564.54K. ZRX apyvartoje yra 848.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 280.50M

0x (ZRX) kainos istorija USD

Stebėkite 0x kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001173+0.42%
30 dienų$ +0.0281+11.13%
60 dienų$ +0.0191+7.30%
90 dienų$ +0.0578+25.95%
0x kainos pokytis šiandien

Šiandien ZRX užfiksuotas $ +0.001173 (+0.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

0x 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0281 (+11.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

0x 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZRX rodiklis pasikeitė $ +0.0191 (+7.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

0x 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0578 (+25.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 0x (ZRX) pokyčius?

Peržiūrėkite 0x kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra 0x (ZRX)

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

0x galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 0x investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZRXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie 0x mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 0x, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

0x kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 0x (ZRX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 0x (ZRX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 0x prognozes.

Peržiūrėkite 0x kainos prognozę dabar!

0x (ZRX) Tokenomika

Supratimas apie 0x (ZRX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZRXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti 0x (ZRX)

Ieškote, kaip nusipirkti 0x? Viskas paprasta ir patogu! 0x lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

0x išteklius

Išsamesnei 0x analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 0x

Kiek 0x(ZRX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZRX kaina USD valiuta yra 0.2805USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZRX į USD kaina?
Dabartinė ZRX kaina USD valiuta yra $ 0.2805. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 0x rinkos kapitalizacija?
ZRX rinkos kapitalizacija yra $ 237.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZRX apyvartoje?
ZRX apyvartoje yra 848.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZRX kaina?
ZRX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.531409978866577USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZRX kaina?
ZRX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1039619967341423USD.
Kokia yra ZRX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZRX yra $ 564.54KUSD.
Ar ZRX kaina šiais metais kils?
ZRX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZRX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
0x (ZRX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

