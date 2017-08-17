ZRX

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

ReitingasNo.230

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)2.75%

Cirkuliuojantis kiekis848,396,562.8973439

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.8483%

Išleidimo data2017-08-17 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.05 USDT

Visų laikų rekordas2.531409978866577,2018-01-09

Mažiausia kaina0.1039619967341423,2017-08-16

Vieša blokų grandinėETH

