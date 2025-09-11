Zora (ZORA) realiojo laiko kaina yra $ 0.063921. Per pastarąsias 24 valandas ZORA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.063432 iki aukščiausios $ 0.069558 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZORA kaina yra $ 0.14708566975197357, o žemiausia – $ 0.007769535500397865.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZORA per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – -5.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Zora (ZORA) rinkos informacija
No.232
$ 208.05M
$ 208.05M$ 208.05M
$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M
$ 639.21M
$ 639.21M$ 639.21M
3.25B
3.25B 3.25B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
32.54%
0.01%
BASE
Dabartinė Zora rinkos kapitalizacija yra $ 208.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.50M. ZORA apyvartoje yra 3.25B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 639.21M
Zora (ZORA) kainos istorija USD
Stebėkite Zora kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00364922
-5.40%
30 dienų
$ -0.054924
-46.22%
60 dienų
$ +0.055448
+654.40%
90 dienų
$ +0.055438
+653.51%
Zora kainos pokytis šiandien
Šiandien ZORA užfiksuotas $ -0.00364922 (-5.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Zora 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.054924 (-46.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Zora 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZORA rodiklis pasikeitė $ +0.055448 (+654.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Zora 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.055438 (+653.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zora (ZORA) pokyčius?
ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools.
Zora galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zora investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zora, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Zora kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Zora (ZORA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zora (ZORA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zora prognozes.
Supratimas apie Zora (ZORA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZORAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Zora (ZORA)
Ieškote, kaip nusipirkti Zora? Viskas paprasta ir patogu! Zora lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.