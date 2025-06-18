ZORA
ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools.
VardasZORA
ReitingasNo.232
Rinkos kapitalizacija$0.00
Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00
Rinkos dalis0.0001%
Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.76%
Cirkuliuojantis kiekis3,313,666,428.0321236
Maksimali pasiūla10,000,000,000
Bendra pasiūla10,000,000,000
Cirkuliacijos norma0.3313%
Išleidimo data--
Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--
Visų laikų rekordas0.14708566975197357,2025-08-11
Mažiausia kaina0.007769535500397865,2025-06-18
Vieša blokų grandinėBASE
ĮvadasZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools.
Sektorius
Socialinė žiniasklaida
etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.