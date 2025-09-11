Zilliqa (ZIL) realiojo laiko kaina yra $ 0.01183. Per pastarąsias 24 valandas ZIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0116 iki aukščiausios $ 0.01204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZIL kaina yra $ 0.25629331, o žemiausia – $ 0.00247720674605.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZIL per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – -0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Zilliqa (ZIL) rinkos informacija
Dabartinė Zilliqa rinkos kapitalizacija yra $ 230.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 558.89K. ZIL apyvartoje yra 19.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 20205730927.91008. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 248.43M
Zilliqa (ZIL) kainos istorija USD
Stebėkite Zilliqa kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000099
-0.83%
30 dienų
$ +0.00053
+4.69%
60 dienų
$ -0.00062
-4.98%
90 dienų
$ +0.00103
+9.53%
Zilliqa kainos pokytis šiandien
Šiandien ZIL užfiksuotas $ -0.000099 (-0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Zilliqa 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00053 (+4.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Zilliqa 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZIL rodiklis pasikeitė $ -0.00062 (-4.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Zilliqa 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00103 (+9.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zilliqa (ZIL) pokyčius?
Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.
Zilliqa kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Zilliqa (ZIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zilliqa (ZIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zilliqa prognozes.
Supratimas apie Zilliqa (ZIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZILišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Zilliqa (ZIL)
