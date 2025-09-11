Daugiau apie ZIL

Zilliqa logotipas

Zilliqa kaina(ZIL)

1 ZIL į USD – tiesioginė kaina:

$0.01183
$0.01183$0.01183
-0.83%1D
USD
Zilliqa (ZIL) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:58:29(UTC+8)

Zilliqa (ZIL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0116
$ 0.0116$ 0.0116
24 val. žemiausia
$ 0.01204
$ 0.01204$ 0.01204
24 val. aukščiausia

$ 0.0116
$ 0.0116$ 0.0116

$ 0.01204
$ 0.01204$ 0.01204

$ 0.25629331
$ 0.25629331$ 0.25629331

$ 0.00247720674605
$ 0.00247720674605$ 0.00247720674605

+0.33%

-0.83%

+6.57%

+6.57%

Zilliqa (ZIL) realiojo laiko kaina yra $ 0.01183. Per pastarąsias 24 valandas ZIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0116 iki aukščiausios $ 0.01204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZIL kaina yra $ 0.25629331, o žemiausia – $ 0.00247720674605.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZIL per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – -0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zilliqa (ZIL) rinkos informacija

No.196

$ 230.98M
$ 230.98M$ 230.98M

$ 558.89K
$ 558.89K$ 558.89K

$ 248.43M
$ 248.43M$ 248.43M

19.52B
19.52B 19.52B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

20,205,730,927.91008
20,205,730,927.91008 20,205,730,927.91008

92.97%

2018-01-25 00:00:00

$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081

ZIL

Dabartinė Zilliqa rinkos kapitalizacija yra $ 230.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 558.89K. ZIL apyvartoje yra 19.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 20205730927.91008. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 248.43M

Zilliqa (ZIL) kainos istorija USD

Stebėkite Zilliqa kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000099-0.83%
30 dienų$ +0.00053+4.69%
60 dienų$ -0.00062-4.98%
90 dienų$ +0.00103+9.53%
Zilliqa kainos pokytis šiandien

Šiandien ZIL užfiksuotas $ -0.000099 (-0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Zilliqa 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00053 (+4.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Zilliqa 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZIL rodiklis pasikeitė $ -0.00062 (-4.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Zilliqa 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00103 (+9.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zilliqa (ZIL) pokyčius?

Peržiūrėkite Zilliqa kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Zilliqa galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zilliqa investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZILstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zilliqa mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zilliqa, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Zilliqa kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zilliqa (ZIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zilliqa (ZIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zilliqa prognozes.

Peržiūrėkite Zilliqa kainos prognozę dabar!

Zilliqa (ZIL) Tokenomika

Supratimas apie Zilliqa (ZIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZILišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Zilliqa (ZIL)

Ieškote, kaip nusipirkti Zilliqa? Viskas paprasta ir patogu! Zilliqa lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZIL į vietos valiutas

1 Zilliqa(ZIL) į VND
311.30645
1 Zilliqa(ZIL) į AUD
A$0.0178633
1 Zilliqa(ZIL) į GBP
0.0086359
1 Zilliqa(ZIL) į EUR
0.0100555
1 Zilliqa(ZIL) į USD
$0.01183
1 Zilliqa(ZIL) į MYR
RM0.0499226
1 Zilliqa(ZIL) į TRY
0.4884607
1 Zilliqa(ZIL) į JPY
¥1.73901
1 Zilliqa(ZIL) į ARS
ARS$16.851835
1 Zilliqa(ZIL) į RUB
1.0085075
1 Zilliqa(ZIL) į INR
1.0439975
1 Zilliqa(ZIL) į IDR
Rp193.9343952
1 Zilliqa(ZIL) į KRW
16.4762325
1 Zilliqa(ZIL) į PHP
0.6767943
1 Zilliqa(ZIL) į EGP
￡E.0.5696145
1 Zilliqa(ZIL) į BRL
R$0.063882
1 Zilliqa(ZIL) į CAD
C$0.0163254
1 Zilliqa(ZIL) į BDT
1.440894
1 Zilliqa(ZIL) į NGN
17.8430707
1 Zilliqa(ZIL) į COP
$46.3920548
1 Zilliqa(ZIL) į ZAR
R.0.207025
1 Zilliqa(ZIL) į UAH
0.4883424
1 Zilliqa(ZIL) į VES
Bs1.84548
1 Zilliqa(ZIL) į CLP
$11.36863
1 Zilliqa(ZIL) į PKR
Rs3.3598383
1 Zilliqa(ZIL) į KZT
6.3773164
1 Zilliqa(ZIL) į THB
฿0.376194
1 Zilliqa(ZIL) į TWD
NT$0.3585673
1 Zilliqa(ZIL) į AED
د.إ0.0434161
1 Zilliqa(ZIL) į CHF
Fr0.0093457
1 Zilliqa(ZIL) į HKD
HK$0.0920374
1 Zilliqa(ZIL) į AMD
֏4.5203613
1 Zilliqa(ZIL) į MAD
.د.م0.1068249
1 Zilliqa(ZIL) į MXN
$0.2201563
1 Zilliqa(ZIL) į SAR
ريال0.0443625
1 Zilliqa(ZIL) į PLN
0.0430612
1 Zilliqa(ZIL) į RON
лв0.0512239
1 Zilliqa(ZIL) į SEK
kr0.1106105
1 Zilliqa(ZIL) į BGN
лв0.0197561
1 Zilliqa(ZIL) į HUF
Ft3.9791388
1 Zilliqa(ZIL) į CZK
0.2468921
1 Zilliqa(ZIL) į KWD
د.ك0.00360815
1 Zilliqa(ZIL) į ILS
0.0392756
1 Zilliqa(ZIL) į AOA
Kz10.7838731
1 Zilliqa(ZIL) į BHD
.د.ب0.00445991
1 Zilliqa(ZIL) į BMD
$0.01183
1 Zilliqa(ZIL) į DKK
kr0.0754754
1 Zilliqa(ZIL) į HNL
L0.3100643
1 Zilliqa(ZIL) į MUR
0.5389748
1 Zilliqa(ZIL) į NAD
$0.2079714
1 Zilliqa(ZIL) į NOK
kr0.1175902
1 Zilliqa(ZIL) į NZD
$0.0198744
1 Zilliqa(ZIL) į PAB
B/.0.01183
1 Zilliqa(ZIL) į PGK
K0.0501592
1 Zilliqa(ZIL) į QAR
ر.ق0.0430612
1 Zilliqa(ZIL) į RSD
дин.1.1852477

Zilliqa išteklius

Išsamesnei Zilliqa analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Zilliqa svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zilliqa

Kiek Zilliqa(ZIL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZIL kaina USD valiuta yra 0.01183USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZIL į USD kaina?
Dabartinė ZIL kaina USD valiuta yra $ 0.01183. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zilliqa rinkos kapitalizacija?
ZIL rinkos kapitalizacija yra $ 230.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZIL apyvartoje?
ZIL apyvartoje yra 19.52BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZIL kaina?
ZIL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.25629331USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZIL kaina?
ZIL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00247720674605USD.
Kokia yra ZIL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZIL yra $ 558.89KUSD.
Ar ZIL kaina šiais metais kils?
ZIL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZIL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:58:29(UTC+8)

Zilliqa (ZIL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

